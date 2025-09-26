Співробітники Служби безпеки України викрили "крота" ФСБ в одній із провідних енергокомпаній України. Агент наводив російські дрони на визначені об'єкти, щоб знеструмити Київ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

Що відомо про чергового агента ФСБ?

На Київщині СБУ затримала ІТ-фахівця підприємства, який наводив російські атаки по критичній інфраструктурі столичного регіону.

Слідство встановило, що агент планував передати окупантам координати підземних центрів резервного копіювання інформаційних баз своєї компанії. Йдеться про технологічні сховища спеціалізованих даних, які забезпечують безперебійне функціонування енергетичної системи України.

Крім того, він збирав дані про місця розташування газотурбінних генераторів, встановлених для альтернативного живлення столиці у випадку пошкодження електропідстанцій.

Співробітники СБУ завчасно викрили російського агента, задокументували його злочини й затримали. Під час обшуків у зловмисника вилучено смартфон із доказами роботи на ворога,

– йдеться в повідомленні.

Встановлено, що завдання від ФСБ він отримував від родича – колишнього керівника однієї з заборонених прокремлівських партій, який нині працює на російські спецслужби на окупованій частині Херсонщини. У 2022 році цього чоловіка вже заочно підозрювали у державній зраді.

Зраднику загрожує довічне позбавлення волі / Фото: СБУ

На підставі зібраних доказів СБУ повідомила посадовцю енергетичної компанії про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі зловмисник перебуває під вартою – йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

