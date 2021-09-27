СБУ заблокувала масштабну схему з підробки COVID-сертифікатів

Служба безпеки України заблокувала нову схему з підробки міжнародних свідоцтв про вакцинацію від COVID-19. Оборудку організували мешканці Івано-Франківської області.

Чоловік разом зі спільницею орендували кабінет в одній з туристичних агенцій. У цьому приміщенні вони облаштували свій так званий "офіс".

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СБУ викрила нову схему з підробки COVID-сертифікатів

Зловмисники на комп'ютері виготовляли копії бланків свідоцтв про щеплення, видруковували їх і заповнювали. "Документи" вони засвідчували підробленими печатками.

На підробках вказувалося, що бланки нібито видали приватні і медичні державні заклади 4 областей:

Київської;

Волинської;

Вінницької;

Чернівецької.

"Замовлення" вони відправляли покупцям через поштових операторів. До того ж організатори схеми постійно змінювали установчі дані.



Фальшиві COVID-19 сертифікати / Фото пресслужби СБУ

Фальшиві свідоцтва про вакцинацію від COVID-19 купували й іноземці

Слідчі встановили, що злочинний бізнес мешканці Прикарпаття розпочали на початку 2021 року. Один такий "фальшивий" документ коштував 1600 гривень. Загалом їхній щотижневий прибуток становив понад 30 тисяч гривень.

Учасники оборудки шукали клієнтів через туристичну агенцію. Серед тих, хто придбали фальшиві COVID-сертифікати були не тільки українці, а й громадяни Росії та Молдови.

Правоохоронці під час обшуків виявили:

чорнові записи з "клієнтською" базою;

підроблені довідки про негативні ПЛР-тести;

фейкові результати лабораторних досліджень;

"міжнародні свідоцтва про вакцинацію".



Служба безпеки заблокувала схему з підробки COVID-сертифікатів / Фото пресслужби СБУ

Організатору злочину правоохоронці повідомили про підозру за частиною 3 статті 358 "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів" Кримінального кодексу України.

Уряд хоче посилити відповідальність за підробку сертифікатів про вакцинацію

У Києві медпрацівниця організувала схему виготовлення фальшивих сертифікатів з вакцинації проти COVID-19. "Документ" разом з внесенням даних до МОЗ коштував 6 тисяч гривень.

Кабінет Міністрів 22 вересня підтримав законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу для посилення відповідальності за підробку документів про вакцинацію від коронавірусу.

В уряді пропонують штрафувати порушників від 17 й до 170 тисяч гривень. Або застосовувати покарання у вигляді позбавлення волі.