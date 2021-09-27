СБУ заблокировала масштабную схему по подделке COVID-сертификатов

Служба безопасности Украины заблокировала новую схему подделки международных свидетельств о вакцинации от COVID-19. Схему организовали жители Ивано-Франковской области.

Мужчина вместе с сообщницей арендовали кабинет в одном из туристических агентств. В этом помещении они обустроили свой так называемый "офис".

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СБУ разоблачила новую схему по подделке COVID-сертификатов

Злоумышленники на компьютере изготавливали копии бланков свидетельств о прививках, печатали их и заполняли. "Документы" они удостоверяли поддельными печатями.

На подделках указывалось, что бланки якобы выдали частные и медицинские государственные учреждения 4 областей:

Киевской;

Волынской;

Винницкой;

Черновицкой.

"Заказ" они отправляли покупателям через почтовых операторов. К тому же организаторы схемы постоянно меняли установочные данные.

Фальшивые COVID-19 сертификаты / Фото пресс-службы СБУ

Фальшивые свидетельства о вакцинации от COVID-19 покупали и иностранцы

Следователи установили, что преступный бизнес жители Прикарпатья начали в начале 2021 года. Один такой "фальшивый" документ стоил 1600 гривен. В целом их еженедельная прибыль составила более 30 тысяч гривен.

Участники сделки искали клиентов через туристическое агентство. Среди тех, кто приобрели фальшивые COVID-сертификаты были не только украинцы, но и граждане России и Молдовы.

Правоохранители во время обысков обнаружили:

черновые записи с "клиентской" базой;

поддельные справки о негативных ПЦР-тестах;

фейковые результаты лабораторных исследований;

"международные свидетельства о вакцинации".

Служба безопасности заблокировала схему по подделке COVID-сертификатов / Фото пресс-службы СБУ

Организатору преступления правоохранители сообщили о подозрении по части 3 статьи 358 "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов" Уголовного кодекса Украины.

Правительство хочет усилить ответственность за подделку сертификатов о вакцинации

В Киеве медработница организовала схему изготовления фальшивых сертификатов по вакцинации против COVID-19. "Документ" вместе с внесением данных в Минздрав стоил 6 тысяч гривен.

Кабинет Министров 22 сентября поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс для ужесточения ответственности за подделку документов о вакцинации от коронавируса.

В правительстве предлагают штрафовать нарушителей от 17 и до 170 тысяч гривен. Или применять наказание в виде лишения свободы.