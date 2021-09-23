А саму вакцину потом выливают. Об этом в эфире 24 канала рассказал министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов.
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"Есть сигналы о том, что проводятся так называемые прививки "на вату", когда не осуществляется укол. Они все расследуются", – отметил он.
Министр добавил, что пока еще не встречался на практике с такими случаями. Впрочем, видел немало информации об этом в соцсетях.
Продолжатся рейды и проверки, – Немчинов об усилении карантина
Немчинов подтвердил, что соответствующие органы будут проводить рейды и проверки на соблюдение карантина. Такие поручения получили:
- Государственная служба качества пищевых продуктов;
- Национальная полиция.
И добавил, что также правительство инициировало криминализацию статей за подделку ковид-сертификатов. СБУ и Нацполиция провели ряд спецопераций по выявлению предприятий и физических лиц, которые занимались фальсификацией.
"Есть надежда, что Рада поддержит инициативу о криминализации таких нарушений. Я думаю, что туда попадут и фейковые справки о прививках", – подчеркнул министр Кабмина.
Немчинов об ответственности за нарушения, связанные с вакцинацией: видео
Усиление ответственности за подделку ковид-сертификатов: что известно
Правительство 22 сентября поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс для ужесточения ответственности за подделку документов о вакцинации против коронавируса.
Кабинет Министров предлагает оговаривать наказание в виде:
- штрафа от 17 до 34 тысяч гривен или ограничение свободы до 2 лет – для тех, кто сознательно использует поддельные сертификаты;
- штрафа в 68 тысяч гривен или лишение свободы до 2 лет с лишением права занимать должность на 1 – 3 года для врачей, которые сознательно вносят ложную информацию о прививках;
- штраф до 170 тысяч гривен или лишение свободы до 3 лет за подделку таких документов с целью распространения.