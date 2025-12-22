Агент ФСБ готував теракт у центрі Львова: його затримали

Ворожий агент перевозив вибухівку для вчинення теракту, запланованого російськими спецслужбами проти українських правоохоронців у Львові. Зловмисника затримали співробітники СБУ.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Службу безпеки України.

Що відомо про затриманого агента ФСБ у Львові?

За даними контррозвідки, зловмисник перевозив вибухівку для вчинення теракту, запланованого російськими спецслужбами проти українських правоохоронців. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали агента, коли він прямував з вибухівкою до Львова.

Згідно з розслідуванням, завдання російського спецслужбіста виконував 41-річний рецидивіст з міста Пустомити на Львівщині, який раніше відбував покарання за вбивство, наркозлочини та шахрайство. Після ув'язнення він потрапив у поле зору росіян, коли шукав "легкі заробітки" у телеграм-каналах. За обіцянку "швидких грошей" він погодився виконати замовлення ФСБ на підготовку теракту біля адмінбудівлі українських правоохоронців.

Правоохоронці встановили, що спочатку агент прибув до Хмельницького, де за координатами від російської спецслужби знайшов схрон і дістав з нього саморобний вибуховий пристрій. Після цього фігурант з бомбою виїхав на таксі до місцевого автовокзалу, звідки планував відбути до Львова, де мав отримати подальші вказівки від куратора з Росії.

СБУ затримала зловмисника під час його посадки на рейсовий автобус. На місці події у затриманого вилучено СВП і смартфон, з якого він контактував з куратором. Фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як СБУ захищає країну від окупантів?