Цю проблему неможливо розв'язати дешево, – Селик про наслідки негоди в Києві

У Києві внаслідок потужної зливи, яка тривала приблизно 30 хвилин, випала майже тижнева норма опадів. Негода спричинила негативні наслідки для міста, однак для розв'язання цієї проблеми необхідна значна сума грошей.

Про це заявив голова Ради з урбаністики Києва Віталій Селик. Він зауважив, що таку потужну негоду неможливо передбачити.

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За словами Селика, цю проблему неможливо розв'язати шляхом очищення стоків, адже вони розраховані на нормальну норму дощу чи танення снігу.

Для боротьби з наслідками потужних злив необхідно будувати великі мережі, труби величезного діаметра, які будуть використовувати лише 1 – 2 рази на рік, а це абсолютно нераціонально.

Цю проблему неможливо передбачити, неможливо розв'язати якимось дешевим шляхом,

– наголосив він.

На думку Селика, для таких випадків чиновникам треба думати про дренажні системи та збільшення кількості озеленення у містах, яке б забирало на себе вологу.

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Селик розповів, що зараз у багатьох європейських містах місцева влада облаштовує міста так, що стоки з вулиць виходять не одразу в каналізаційні мережі, а спершу проходять через дренаж і зелені зони.

Тобто вода першочергово потрапляє на газони й завдяки цьому міста значно менше страждають від потужних опадів. Однак навіть такі методи не завжди є дієвими.

"Ми бачимо на прикладі Європи, яка вже почала впроваджувати такі системи, що вони у разі великої зливи все одно не рятують і міста зазнають величезних збитків", – розповів Селик.

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