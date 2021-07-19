Вже після того, як гроза з дощем пройшли, київські блогери вирішили знайти у негоді дещо позитивне. На затоплених вулицях мешканці столиці побачили дівчину, яка купалася з надувним колом, а також двох молодих хлопців, що знайшли собі розвагу після стихії.
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У деяких місцях столиці води було ледве не до плечей дорослого чоловіка.
Не зручно спілкуватися, я передзвоню
Юморист та блогер Антон Скуратов в інстаграмі виклав відео, як він пропливає через величезну калюжу.
Зараз не зручно спілкуватися, я передзвоню,
– підписав запис активіст, не забувши привітати мера Віталія Кличка з днем народження.
Дивіться відео запливу блогера затопленою вулицею Києві
Колега Мурафи Антон Скуратов також вирішив пошуткувати. Він написв у інстаграмі, що "перебуває в заторі", та покатався на сапі на однієй з затоплених вулиць.
Дивіться відео, як блогер катався на сапі на вулиці Києва:
Ніяк не обурили дощ та його наслідки й молоду дівчину, яка вийшла у двір багатоповерхівки на вулиці Василя Касіяна, 6 з надувним колом. Доки всі бідкалися на підтоплення, жінка в купальнику бризкала водою та радувалася життю.
Дивіться відео з дівчиною, яка купалася з надувним колом на затопленій вулиці у Києві