Вже після того, як гроза з дощем пройшли, київські блогери вирішили знайти у негоді дещо позитивне. На затоплених вулицях мешканці столиці побачили дівчину, яка купалася з надувним колом, а також двох молодих хлопців, що знайшли собі розвагу після стихії.

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У деяких місцях столиці води було ледве не до плечей дорослого чоловіка.

Не зручно спілкуватися, я передзвоню

Юморист та блогер Антон Скуратов в інстаграмі виклав відео, як він пропливає через величезну калюжу.

Зараз не зручно спілкуватися, я передзвоню,

– підписав запис активіст, не забувши привітати мера Віталія Кличка з днем народження.

Дивіться відео запливу блогера затопленою вулицею Києві

Колега Мурафи Антон Скуратов також вирішив пошуткувати. Він написв у інстаграмі, що "перебуває в заторі", та покатався на сапі на однієй з затоплених вулиць.

Дивіться відео, як блогер катався на сапі на вулиці Києва:

Ніяк не обурили дощ та його наслідки й молоду дівчину, яка вийшла у двір багатоповерхівки на вулиці Василя Касіяна, 6 з надувним колом. Доки всі бідкалися на підтоплення, жінка в купальнику бризкала водою та радувалася життю.

Дивіться відео з дівчиною, яка купалася з надувним колом на затопленій вулиці у Києві