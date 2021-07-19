Уже после того, как гроза с дождем прошли, киевские блогеры решили найти в непогоде кое-что позитивное. На затопленных улицах жители столицы увидели девушку, которая купалась с надувным кругом, а также двух молодых парней, которые нашли себе развлечение после стихии.

Смотрите также Небо резко почернело, домов не видно: Киев снова накрыл бешеный ливень – фото и видео

В некоторых местах столицы воды было чуть ли не до плеч взрослого мужчины.

Неудобно общаться, я перезвоню

Юморист и блогер Антон Мурафа в инстаграме выложил видео, как он переплывает через огромную лужу.

Сейчас неудобно общаться, я перезвоню,

– подписал запись активист, не забыв поздравить мэра Виталия Кличко с днем рождения.

Смотрите видео заплыва блогера по затопленной улице Киеве

Коллега Мурафы Антон Скуратов также решил пошутить. Он написал в инстаграме, что "находится в пробке", и покатался на сап-борде на одной из затопленных улиц.

Смотрите видео, как блогер катался на сап-борде на улице Киева:

Никак не возмутили дождь и его последствия и молодую девушку, которая вышла во двор многоэтажки на улице Василия Касияна, 6 с надувным кругом. Пока все жаловались на подтопление, женщина в купальнике брызгала водой и радовалась жизни.

Смотрите видео с девушкой, которая купалась с надувным кругом на затопленной улице в Киеве