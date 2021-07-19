Эту проблему невозможно решить дешево, – Селик о последствиях стихии в Киеве

В Киеве в результате мощного ливня, который длился около 30 минут, выпала почти недельная норма осадков. Стихия вызвала негативные последствия для города, однако для решения этой проблемы необходима значительная сумма денег.

Об этом заявил председатель Совета по урбанистики Киева Виталий Селик. Он отметил, что такие ​​мощные ливни невозможно предсказать.

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Как предотвратить негативные последствия

По словам Селика, эту проблему невозможно решить путем очистки стоков, ведь они рассчитаны на нормальную норму дождя или таяния снега.

Для борьбы с последствиями мощных ливней необходимо строить крупные сети, трубы большого диаметра, которые будут использовать только 1 – 2 раза в год, а это совершенно нерационально.

Эту проблему невозможно предсказать, невозможно решить каким-то дешевым путем,

– подчеркнул он.

По мнению Селика, для таких случаев чиновникам надо думать о дренажных системах и увеличении количества озеленения в городах, которое бы впитывало в себя влагу.

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Как проблему решают за рубежом

Селик рассказал, что сейчас во многих европейских городах местные власти обустраивают города так, что стоки с улиц виходят не сразу в канализационные сети, а сначала проходят через дренаж и зеленые зоны.

То есть вода в первую очередь попадает на газоны и благодаря этому города значительно меньше страдают от мощных осадков. Однако даже такие методы не всегда действенны.

"Мы видим на примере Европы, которая уже начала внедрять такие системы, они в случае сильного ливня все равно не спасают и города несут огромные убытки", – рассказал Селик.

Селик рассказал, как можно предотвратить последствия стихии в Украине: смотрите видео

Что этому предшествовало