Об этом заявил председатель Совета по урбанистики Киева Виталий Селик. Он отметил, что такие мощные ливни невозможно предсказать.
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Как предотвратить негативные последствия
По словам Селика, эту проблему невозможно решить путем очистки стоков, ведь они рассчитаны на нормальную норму дождя или таяния снега.
Для борьбы с последствиями мощных ливней необходимо строить крупные сети, трубы большого диаметра, которые будут использовать только 1 – 2 раза в год, а это совершенно нерационально.
Эту проблему невозможно предсказать, невозможно решить каким-то дешевым путем,
– подчеркнул он.
По мнению Селика, для таких случаев чиновникам надо думать о дренажных системах и увеличении количества озеленения в городах, которое бы впитывало в себя влагу.
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Как проблему решают за рубежом
Селик рассказал, что сейчас во многих европейских городах местные власти обустраивают города так, что стоки с улиц виходят не сразу в канализационные сети, а сначала проходят через дренаж и зеленые зоны.
То есть вода в первую очередь попадает на газоны и благодаря этому города значительно меньше страдают от мощных осадков. Однако даже такие методы не всегда действенны.
"Мы видим на примере Европы, которая уже начала внедрять такие системы, они в случае сильного ливня все равно не спасают и города несут огромные убытки", – рассказал Селик.
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Что этому предшествовало
- Столицу Украины 19 июля накрыл мощный ливень. Перед началом дождя Укргидрометцентр предупредил, что на Киев надвигается холодный фронт.
- По словам мэра города Виталия Кличко, коммунальщики готовились к дождям и занимались очисткой ливнестоков. В то же время на проблемных участках еще до начала осадков дежурила техника гидротехнических служб.
- Из-за сильного затопления станций метро "Академгородок" и "Берестейская" вода попала даже в кассы.