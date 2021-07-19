Об этом заявил председатель Совета по урбанистики Киева Виталий Селик. Он отметил, что такие ​​мощные ливни невозможно предсказать.

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Как предотвратить негативные последствия

По словам Селика, эту проблему невозможно решить путем очистки стоков, ведь они рассчитаны на нормальную норму дождя или таяния снега.

Для борьбы с последствиями мощных ливней необходимо строить крупные сети, трубы большого диаметра, которые будут использовать только 1 – 2 раза в год, а это совершенно нерационально.

Эту проблему невозможно предсказать, невозможно решить каким-то дешевым путем,

– подчеркнул он.

По мнению Селика, для таких случаев чиновникам надо думать о дренажных системах и увеличении количества озеленения в городах, которое бы впитывало в себя влагу.

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Как проблему решают за рубежом

Селик рассказал, что сейчас во многих европейских городах местные власти обустраивают города так, что стоки с улиц виходят не сразу в канализационные сети, а сначала проходят через дренаж и зеленые зоны.

То есть вода в первую очередь попадает на газоны и благодаря этому города значительно меньше страдают от мощных осадков. Однако даже такие методы не всегда действенны.

"Мы видим на примере Европы, которая уже начала внедрять такие системы, они в случае сильного ливня все равно не спасают и города несут огромные убытки", – рассказал Селик.

Селик рассказал, как можно предотвратить последствия стихии в Украине: смотрите видео

Что этому предшествовало