Про це заявив голова Ради з урбаністики Києва Віталій Селик. Він зауважив, що таку потужну негоду неможливо передбачити.
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Як запобігти поганим наслідкам
За словами Селика, цю проблему неможливо розв'язати шляхом очищення стоків, адже вони розраховані на нормальну норму дощу чи танення снігу.
Для боротьби з наслідками потужних злив необхідно будувати великі мережі, труби величезного діаметра, які будуть використовувати лише 1 – 2 рази на рік, а це абсолютно нераціонально.
Цю проблему неможливо передбачити, неможливо розв'язати якимось дешевим шляхом,
– наголосив він.
На думку Селика, для таких випадків чиновникам треба думати про дренажні системи та збільшення кількості озеленення у містах, яке б забирало на себе вологу.
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Як проблему розв'язують за кордоном
Селик розповів, що зараз у багатьох європейських містах місцева влада облаштовує міста так, що стоки з вулиць виходять не одразу в каналізаційні мережі, а спершу проходять через дренаж і зелені зони.
Тобто вода першочергово потрапляє на газони й завдяки цьому міста значно менше страждають від потужних опадів. Однак навіть такі методи не завжди є дієвими.
"Ми бачимо на прикладі Європи, яка вже почала впроваджувати такі системи, що вони у разі великої зливи все одно не рятують і міста зазнають величезних збитків", – розповів Селик.
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Що цьому передувало
- Столицю України 19 липня накрила потужна злива. Перед початком негоди Укргідрометцентр попередив, що на Київ насувається холодний фронт.
- За словами мера міста Віталія Кличка, комунальники готувалися до дощів та займалися очищенням зливостоків. Водночас на проблемних ділянках ще до початку опадів чергувала техніка гідротехнічних служб.
- Через сильне затоплення станцій метро "Академмістечко" та "Берестейська" вода потрапила навіть до кас.