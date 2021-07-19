Про це заявив голова Ради з урбаністики Києва Віталій Селик. Він зауважив, що таку потужну негоду неможливо передбачити.

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Як запобігти поганим наслідкам

За словами Селика, цю проблему неможливо розв'язати шляхом очищення стоків, адже вони розраховані на нормальну норму дощу чи танення снігу.

Для боротьби з наслідками потужних злив необхідно будувати великі мережі, труби величезного діаметра, які будуть використовувати лише 1 – 2 рази на рік, а це абсолютно нераціонально.

Цю проблему неможливо передбачити, неможливо розв'язати якимось дешевим шляхом,

– наголосив він.

На думку Селика, для таких випадків чиновникам треба думати про дренажні системи та збільшення кількості озеленення у містах, яке б забирало на себе вологу.

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Селик розповів, що зараз у багатьох європейських містах місцева влада облаштовує міста так, що стоки з вулиць виходять не одразу в каналізаційні мережі, а спершу проходять через дренаж і зелені зони.

Тобто вода першочергово потрапляє на газони й завдяки цьому міста значно менше страждають від потужних опадів. Однак навіть такі методи не завжди є дієвими.

"Ми бачимо на прикладі Європи, яка вже почала впроваджувати такі системи, що вони у разі великої зливи все одно не рятують і міста зазнають величезних збитків", – розповів Селик.

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Що цьому передувало