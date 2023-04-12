Чи могла Сербія постачати Україні зброю: у Белграді відповіли на інформацію Reuters
Джерело:Telegraf
Витік секретних документів у США вказує на те, що Сербія нібито погодилася постачати летальну зброю Україні. У Белграді вже відповіли на інформацію агентства Reuters.
Мілош Вучевич, сербський міністр оборони, спростував повідомлення Reuters, яке опублікувало інформацію нібито із секретного документа Пентагону про те, що Сербія зобов'язалася надіслати зброю Україні або вже зробила це.
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У Сербії кажуть, що не постачають зброю Україні та Росії
Він зазначив, що вже вкотре оприлюднена брехня про те, що Сербія продає зброю Україні. За його словами, хтось намагається дестабілізувати Сербію і втягнути її в конфлікт, в якому Белград не хоче брати участі.
Ми більше десяти разів заперечували ту брехню і ось ми знову це зробимо. Сербія не продавала і не продаватиме зброю ні українській, ні російській стороні, ні країнам, які оточують цей конфлікт. Хтось, очевидно, має на меті втягнути Сербію в цей конфлікт, але ми послідовно дотримуємося нашої сформованої політики,
– сказав Вучевич.
Міністр каже, що Сербія продає зброю третім сторонам, які далекі від конфлікту і не мають до нього жодного стосунку.
"Завжди існує ймовірність того, що якась зброя якимось магічним чином буде знайдена на території конфлікту, але це не має абсолютно ніякого відношення до Сербії. Це питання до тих країн, які не поважають міжнародні норми, договірні положення та ділову практику. Повторюю, Сербія не надсилала зброї Україні, і все, що публікується на цю тему, є неправдивими спекуляціями", – сказав Вучевич.
Росія вже звинувачувала Сербію у допомозі Україні
- Після того, як у США стався витік секретних даних, у Пентагоні заявили, що частина документів є підробленими. В Україні "злив" даних пов'язують з Росією, яка намагається зупинити український контрнаступ і посіяти ворожнечу між країнами Заходу.
- Що цікаво, до "зливу" даних вже була інформація, що Сербія нібито постачає зброю Україні. Цей наратив просували саме в Кремлі.
- На початку березня офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова повідомила про поставки тисяч ракет в Україну з боку Сербії. У Міноборони Сербії заперечили цю інформацію.
- Захарова пригрозила Белграду, що поставки зброї до України є "серйозним питанням" для сербсько-російських відносин. У відповідь глава МЗС Сербії Івіца Дачич заявив, що Белград не постачає зброю до України.
- Президент Сербії Александар Вучич теж заперечив повідомлення про постачання сербських боєприпасів Україні чи Росії.
- Цікаво, що Росія почала просувати наратив про сербську зброю для України після того, як Белград почав все більше зближуватися з ЄС та віддалятися від Кремля.