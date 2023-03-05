За словами Вучича, жодної одиниці сербської зброї чи боєприпасів не було продано ні Росії, ні Україні. Також президент Сербії вважає, що тим, хто стверджує протилежне, повинно бути соромно, "оскільки вони завдають шкоди Сербії".

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Сербія заперечила постачання зброї через Туреччину

"Для Сербії, згідно з міжнародним законодавством, є так звані дозволені користувачі, і Сербія може експортувати тільки в такі країни. Ми зробили все відповідно до закону, ми чисті, як сльоза", – сказав Вучич.

Щодо звинувачень в експорті зброї в Україну із Сербії через Туреччину він сказав, що Сербія захищена додатково.

"Ми додали (положення – 24 Канал), що неможливо експортувати боєприпаси, які ми передали Туреччині, без нашої згоди", – сказав Вучич, зазначивши, що Сербія "нікого не змушувала йти на війну".

Росія звинуватила Сербію у постачанні зброї України

На початку березня Марія Захарова, офіційна представниця МЗС Росії, повідомила про поставки тисяч ракет в Україну з боку Сербії. Ці ракети, як стверджує Захарова, були доставлені до України через Туреччину та Словаччину.

Міністр оборони Сербії Мілош Вучевич заперечив цю інформацію, стверджуючи, що його країна не постачала зброю до України. Проте він залишив відкритою можливість того, що ракети могли потрапити до України через третю сторону.

Захарова наголосила на тому, що можливі поставки зброї до України є "серйозним питанням" для сербсько-російських відносин. Міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич заявив, що Белград не постачає зброю до України.

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