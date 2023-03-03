Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни. У своєму звіті вони зазначили, що Росія довго намагалася інтегрувати в свою сферу впливу Сербію, однак останні події доводять, що спроби були марні.

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Як Пригожин відреагував на заяву Вучича

Власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин відповів на скаргу президента Сербії Олександра Вучича про те, що до ПВК вербують сербів.

Пригожин стверджує, що жоден сербський громадянин нібито не служив у ПВК "Вагнера" у 2023 році. Крім того, він назвав заяву Вучича "марною істерикою".

В ISW зауважують, що скарги на спроби Пригожина вербувати бойовиків у Сербії є одним із факторів можливого перегляду Вучичем тісних зв'язків Сербії з Росією.

Росія "занепокоїлась" через допомогу Україні

Речниця МЗС Росії Марія Захарова 2 березня заявила, що повідомлення про таємну передачу сербською владою Україні боєприпасів до реактивних систем залпового вогню викликають "найглибше занепокоєння".

Крім того, у російських ЗМІ стверджують, що сербська оборонна компанія Krusik поставила Україні понад 3500 реактивних снарядів РСЗВ "Град". Однак там пишуть, що компанія нібито не знала, що Україна була кінцевим покупцем ракет.

Сербів вербують до ПВК "Вагнера": що відомо