За даними президентки, вагнерівці допомагають в секретній операції, яка покликана закласти основу для можливого гібридного нападу Сербії. Мета Белграда – захопити косовську територію.

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Що відомо про "кримський сценарій" на Балканах

Вйоса Османі розповіла, що між підготовкою Сербії та окупацією Криму Росією у 2014 році можна провести паралелі. Мовиться про події, коли так звані "зелені чоловічки" підготували ґрунт для захоплення Криму.

Вони привозять зброю і форму, та формально не є частиною сербської армії. Сербія хоче досягти своїх цілей, не називаючи це військовою операцією,

– заявила Османі.

За словами президентки Косова:

Сербія має мету: "Підготувати ситуацію для можливої анексії – не за допомогою традиційної військової операції, а за допомогою гібридної атаки";

Белград продовжує нагнітати напруженість у регіоні у співпраці ПВК "Вагнер", яка нещодавно почала розміщувати оголошення про найняття сербів для участі у війні в Україні;

таємна стратегія контрабанди зброї для ймовірної анексії триває впродовж 6 місяців. Ба більше, вона збігається з тією, яку використовував Путін у Криму 9 років тому.

Якщо ви подивитеся на те, що Путін зробив у 2014 році, то це повна копія, це та ж сама програма дій. Спочатку він використовував росіян, які там жили, потім він створював всілякі операції під фальшивим прапором, а потім послав ці воєнізовані групи,

– заявила Вйоса Османі.

Вона сказала, що є чіткі докази того, що сербські воєнізовані групи планували й організовували це з вагнерівцями. Країна зараз розслідує питання, скільки їх було на кордоні чи на території Косово.

Ситуація довкола Косово: коротко