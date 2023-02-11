За даними президентки, вагнерівці допомагають в секретній операції, яка покликана закласти основу для можливого гібридного нападу Сербії. Мета Белграда – захопити косовську територію.
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Що відомо про "кримський сценарій" на Балканах
Вйоса Османі розповіла, що між підготовкою Сербії та окупацією Криму Росією у 2014 році можна провести паралелі. Мовиться про події, коли так звані "зелені чоловічки" підготували ґрунт для захоплення Криму.
Вони привозять зброю і форму, та формально не є частиною сербської армії. Сербія хоче досягти своїх цілей, не називаючи це військовою операцією,
– заявила Османі.
За словами президентки Косова:
- Сербія має мету: "Підготувати ситуацію для можливої анексії – не за допомогою традиційної військової операції, а за допомогою гібридної атаки";
- Белград продовжує нагнітати напруженість у регіоні у співпраці ПВК "Вагнер", яка нещодавно почала розміщувати оголошення про найняття сербів для участі у війні в Україні;
- таємна стратегія контрабанди зброї для ймовірної анексії триває впродовж 6 місяців. Ба більше, вона збігається з тією, яку використовував Путін у Криму 9 років тому.
Якщо ви подивитеся на те, що Путін зробив у 2014 році, то це повна копія, це та ж сама програма дій. Спочатку він використовував росіян, які там жили, потім він створював всілякі операції під фальшивим прапором, а потім послав ці воєнізовані групи,
– заявила Вйоса Османі.
Вона сказала, що є чіткі докази того, що сербські воєнізовані групи планували й організовували це з вагнерівцями. Країна зараз розслідує питання, скільки їх було на кордоні чи на території Косово.
Ситуація довкола Косово: коротко
- У грудні 2022 року в Косово перенесли вибори у населених сербами районах через підвищений рівень небезпеки.
- Тоді серби на Півночі Косово побудували барикади, заблокували рух транспорту на основних пунктах пропуску з Сербією. Згодом ЗМІ писали, що штурм кордону з Косово влаштували сербські вагнерівці.
- Сербія надіслала до миротворчого контингенту НАТО KFOR запит з проханням дозволити надіслати до Косова до тисячі поліціянтів і армійців. Белград також просив у НАТО дозволу ввести свої війська у країну. Проте запит Сербії відхилили.
- Прем'єр-міністр Косова Альбін Курті заявив, що Росія розпалює ще й конфлікт на Балканах. За його словами, це відбувається через те, що Москва зазнає чергових невдач на війні в Україні.