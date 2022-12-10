У суботу, 10 грудня, після затримання колишнього співробітника косівської поліції, що має сербське походження, на Півночі Косово почали з'являтися барикади. Після цього президент Сербії Александар Вучич вирішив звернутися до НАТО з проханням.

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Чого хоче Белград

Сербські ЗМІ зазначають, що Вучич має намір звернувся до командувача сил НАТО в Косово щодо розміщення своїх поліцейських та військовослужбовців на території держави, що є частково визнаною.

Резолюція 1244 Радбезу ООН підтвердила, що узгодженій кількості сербських військових і поліцейських буде дозволено повернутися. Поки що жодних переговорів з KFOR (місія НАТО в Косово – 24 Канал) про повернення сербського персоналу не було,

– сказав президент.

Водночас він зазначив, що впевнений, що це прохання відхилять в Альянсі та у Белграда немає ілюзій щодо цього. Однак схвалення такого запиту, за словами Вулича, – це начебто "обов'язок KFOR".

Вони (НАТО – 24 Канал) знайдуть безліч приводів, хоча і не мають на це права, щоб сказати, що вони "контролюють ситуацію" і що "в цьому нема потреби,

– констатував глава держави.

Зверніть увагу! Резолюція, про яку йдеться, була ухвалена 10 червня 1999 року і визначила новий правовий статус Косово. Сталося це у результаті конфлікту НАТО з Югославією у 1999 році.

Закриття ККП та перенесення виборів

Варто також зауважити, що через цей інцидент поліція Косово почала блокувала в'їзд з Сербії через КПП "Ярине" та "Брняк". Силовики зазначають, що такий крок вжила влада в рамках заходів безпеки. Про це пишуть Novosti.rs.