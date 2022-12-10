В субботу, 10 декабря, после задержание бывшего сотрудника косовской полиции, имеющей сербское происхождение, на Севере Косово начали появляться баррикады. После этого президент Сербии Александр Вучич решил обратиться в НАТО с просьбой.

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Чего хочет Белград

Сербские СМИ отмечают, что Вучич намерен обратиться к командующему силами НАТО в Косово относительно размещения своих полицейских и военнослужащих на территории государства, что частично признано.

Резолюция 1244 г. Совбеза ООН подтвердила, что согласованному количеству сербских военных и полицейских будет позволено вернуться. Пока никаких переговоров с KFOR (миссия НАТО в Косово – 24 Канал) о возвращении сербского персонала не было,

– сказал президент.

В то же время он отметил, что уверен, что эту просьбу отклонят в Альянсе и у Белграда нет иллюзий по этому поводу. Однако одобрение такого запроса, по словам Вучича, – это якобы "долг KFOR".

Они (НАТО – 24 Канал) найдут множество поводов, хотя и не имеют на это права, чтобы сказать, что они "контролируют ситуацию" и что "в этом нет нужды,

– констатировал глава государства.

Обратите внимание! Резолюция, о которой идет речь, была принята 10 июня 1999 года и определила новый правовой статус Косово. Это произошло в результате конфликта НАТО с Югославией в 1999 году.

Закрытие ККП и перенесение выборов

Следует также отметить, что из-за этого инцидента полиция Косово начала блокировать въезд из Сербии через КПП "Ярине" и "Брняк". Силовики отмечают, что такой шаг предприняли власти в рамках мер безопасности. Об этом пишут Novosti.rs.