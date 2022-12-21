На півночі Косова етнічні серби вже понад тиждень зводять барикади. Вони перешкоджають вільному пересуванню представників косовської влади, попри заклики США та ЄС ліквідувати незаконні дорожні загородження.

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До чого тут Росія

У ЗМІ також зазначають, що велика група представників сербської націоналістичної організації "Народний патруль", пов'язаної з російською воєнізованою групою "Вагнер", зібралася на сербському боці сербсько-косовського кордону. Вони погрожують протистояти військам НАТО.

У зв'язку з останніми новинами президент Сербії Александар Вучич скористався своїм правом, наданим йому резолюцією ООН, і звернувся до НАТО з проханням надати дозвіл на відряджання тисячі поліцейських і військовослужбовців, посилаючись на необхідність захисту сербських громад.

Зазначають, що ймовірно, що прохання Сербії буде відхилено, але занепокоєння викликає те, що воно може стати першим кроком до одностороннього рішення про розгортання сил.

Курті про ситуацію в Косово

Прем'єр-міністр Косова висловив припущення, що напружена ситуація може загостритися на користь російського диктатора Владіміра Путіна. За його інформацією, російські та сербські сили провели 104 спільні військові навчання у 2021 році.

Альбін Курті розповів, що погодився дати військам під проводом НАТО, відомим як KFOR, час, щоб переконати тих, хто стоїть на барикадах, відступити. Він охарактеризував барикади як крок до поділу країни, яка оголосила про незалежність від Сербії з 2008 року.

Наше занепокоєння полягає в тому, що усунення цих барикад не може виключити жертв. І тому ми хочемо бути максимально обережними, щоб переконатися, що не буде дестабілізації і буде відносний мир і безпека. Але ми не можемо дозволити, щоб це порушення законності і конституційності тривало вічно. Тому, так, це має закінчитися, і чим швидше, тим краще,

– сказав він.

Світові лідери вимагають прибрати барикади

Курті зазначив, що ЄС та США згодні з тим, що барикади мають бути прибрані. Але вони також стурбовані, як це може бути використано Белградом.

"Думаю, що занепокоєння наших західних партнерів і друзів викликають зв'язки Белграда з Москвою. Ми не знаємо, як вони можуть бути приведені в дію в разі зростання напруженості, ескалації на півночі", – зазначив він.

Кремль додав, що хоче, щоб "ситуація була вирішена дипломатичним шляхом", але додав, що "виступає за те, щоб усі права сербів були гарантовані".