На севере Косово этнические сербы уже больше недели возводят баррикады. Они препятствуют свободному передвижению представителей косовских властей, несмотря на призывы США и ЕС ликвидировать незаконные дорожные заграждения.

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При чем здесь Россия

В СМИ отмечают, что большая группа представителей сербской националистической организации "Народный патруль", связанной с российской военизированной группой "Вагнер", собралась на сербской стороне сербско-косовской границы. Они угрожают противостоять войскам НАТО.

В связи с последними новостями президент Сербии Александар Вучич воспользовался своим правом, предоставленным ему резолюцией ООН, и обратился в НАТО с просьбой предоставить командировочное разрешение на тысячи полицейских и военнослужащих, ссылаясь на необходимость защиты сербских общин.

Отмечают, что, вероятно, просьба Сербии будет отклонена, но обеспокоенность вызывает то, что она может стать первым шагом к одностороннему решению о развертывании сил.

Курте о ситуации в Косово

Премьер-министр Косово предположил, что напряженная ситуация может обостриться в пользу российского диктатора Владимира Путина. По его информации, российские и сербские силы провели 104 совместных военных учения в 2021 году.

Альбин Курти рассказал, что согласился дать войскам под руководством НАТО, известным как KFOR, время, чтобы убедить стоящих на баррикадах отступить. Он охарактеризовал баррикады как шаг к разделению страны, объявившей о независимости от Сербии с 2008 года.

Наша обеспокоенность состоит в том, что устранение этих баррикад не может исключить жертв. Поэтому мы хотим быть максимально осторожными, чтобы убедиться, что не будет дестабилизации и будет относительный мир и безопасность. Но мы не можем позволить, чтобы это нарушение законности и конституционности продолжалось вечно. Поэтому, да, это должно закончиться, и чем быстрее, тем лучше,

– сказал он.

Мировые лидеры требуют убрать баррикады

Курти отметил, что ЕС и США согласны с тем, что баррикады должны быть убраны. Но они также озабочены, как это может быть использовано Белградом.

"Думаю, что беспокойство наших западных партнеров и друзей вызывают связи Белграда с Москвой. Мы не знаем, как они могут быть приведены в действие при росте напряженности, эскалации на севере", – отметил он.

Кремль добавил, что хочет, чтобы "ситуация была решена по дипломатическому пути", но добавил, что "выступает за то, чтобы все права сербов были гарантированы".