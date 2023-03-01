Президент Сербії Александр Вучич різко змінив своє ставлення до незаконної військової компанії "Вагнера". Це сталось після того, як сербські націоналісти разом з проросійськими активістами, пов'язаними з ПВК, зібралися в Белграді та вимагали припинення переговорів з Косово.
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Сербів із ПВК "Вагнера" вдома заарештують
Серби, яких завербували воювати в Україні, будуть заарештовані, коли вони повернуться додому та будуть у межах досяжності наших установ,
– сказав Вучич.
Він додав, що "дружні країни так не вчиняють", маючи на увазі Росію.
В інтерв'ю виданню очільник країни заявив, що його "дратує", що російська терористична приватна військова компанія Вагнера вербує сербів на війну проти України.
"Мені не потрібна підтримка "Вагнера", мені не потрібно, щоб вони аплодували або критикували мене", – наголосив Вучич.
На вагнерівців наклали потужні санкції: головне
- Рада національної безпеки та оборони України запровадила персональні санкції проти російських окупантів. Обмеження отримали сотні фізичних та юридичних осіб. Вони передбачають блокування активів, заваду виведенню капіталів, заборону в'їзду тощо.
- Крім того, Жозеп Боррель – верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та оборони – наголосив, що вагнерівці діють поза межами міжнародних законів.
- Євросоюз оголосив нові санкції проти пригожинської ПВК "Вагнера". У Єврораді наголосили, що під санкції потрапили фізичні та юридичні особи, які причетні до порушення прав людей. Зокрема, обмеження ввели проти вагнерівців, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.