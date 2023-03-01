Президент Сербии Александр Вучич резко изменил свое отношение к незаконной военной компании "Вагнера". Это произошло после того, как сербские националисты вместе с пророссийскими активистами, связанными с ЧВК, собрались в Белграде и потребовали прекращения переговоров по Косово.

К теме Вагнеровцы помогают Сербии, – президент Косово о "крымском сценарии" на Балканах

Сербов из ЧВК "Вагнера" дома арестуют

Сербы, которых завербовали воевать в Украине, будут арестованы, когда они вернутся домой и будут в пределах досягаемости наших учреждений,

– сказал Вучич.

Он добавил, что "дружественные страны так не поступают", имея в виду Россию.

В интервью изданию глава страны заявил, что его "раздражает", что российская террористическая частная военная компания Вагнера вербует сербов на войну против Украины.

"Мне не нужна поддержка "Вагнера", мне не нужно, чтобы они аплодировали или критиковали меня", – подчеркнул Вучич.

На вагнеровцев наложили мощные санкции: главное