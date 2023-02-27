Указы о санкциях опубликовали на сайте Офиса Президента. Они предусматривают блокировку активов, препятствие для выведения капиталов, запрет на въезд и т.д.

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В частности, указ № 114 предусматривает санкции против президента Олимпийского комитета России Виталия Смирнова, олимпийской чемпионки и члена Международного олимпийского комитета Елены Исинбаевой, кавалера и почетного члена МОК Александра Попова, президента Федерации тенниса России и члена МОК Шамиля Тарпищева.

Другие указы

В документе №115 говорится, что санкции наложили на 109 физических и семь юридических лиц из России. Среди них есть "Русский красный крест". Кроме этого, указ №116 вводит ограничения против 164 физических и 85 юридических лиц, причастных к руководству оккупантов.

Среди подсанкционного списка из указа №116 есть дочери главы вагнеровцев Евгения Пригожина – Вероника и Полина. Кроме этого, в списке есть Екатерина Пригожина. Также ограничения наложили на бизнес-партнершу Пригожина Екатерину Росликову и Дмитрия Уткина – основателя ЧВК "Вагнера". У Уткина также совместный ресторанный бизнес с руководителем вагнеровцев.

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