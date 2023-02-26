Об этом в эфире 24 Канала рассказал исполнительный директор экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он подчеркнул, что расширение перечня подсанкционных банковских структур не изменяет самой логики давления на банковскую систему России, но становится меньше банков, которые до сих пор не имеют ограничений, и они становятся мельче, а стоимость услуг для российского бизнеса растет.

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Пендзин отметил, что в этот пакет санкций не вошел целый ряд анонсированных ограничений, поскольку это сложнейший процесс договоренностей.

Каждый пакет требует стопроцентного согласования всех членов Евросоюза, каждый раз это становится поиском сложных компромиссов внутри организации, поэтому каждый такой пакет санкций – безусловный позитив для Украины.

Идея десятого пакета санкций

По словам Пендзина, Россия нашла пути обхода ранее принятых санкций Евросоюза по импорту критически необходимых товаров двойного использования. В частности, привлекались юридические лица, которые в неполном объеме присоединились к санкциям.

Основная идея десятого пакета санкций состоит в том, чтобы максимально закрыть те "окна возможностей", которые имеет Россия по экспорту сложной электроники и товаров двойного использования.

– добавил эксперт.

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Российские возможности уменьшаются

Экономический эксперт подчеркнул, что первые пакеты санкций Евросоюза против России содержали ограничения в отношении крупных банков, но всегда оставались определенные банковские структуры, продолжавшие работать в системе SWIFT.

Каждый раз, когда список банковских структур, попадающих под санкционные ограничения, расширяется – это означает уменьшение возможностей работы российского бизнеса за пределами России.

Это означает, что санкционное давление на банковскую систему увеличивается, а стоимость услуг, которые сегодня могут получать российские компании, торгуя за рубежом, растет

– подчеркнул говорящий.

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