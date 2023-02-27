Укази про санкції опублікували на сайті Офісу Президента. Вони передбачають блокування активів, заваду виведенню капіталів, заборону в'їзду тощо.
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Зокрема, указ № 114 передбачає санкції проти президента Олімпійського комітету Росії Віталія Смирнова, олімпійської чемпіонки та членкині Міжнародного олімпійського комітету Олени Ісінбаєвої, кавалера і почесного члена МОК Олександра Попова, президента Федерації тенісу Росії та члена МОК Шаміля Тарпіщева.
Інші укази
У документі № 115 мовиться, що санкції наклали на 109 фізичних і сім юридичних осіб з Росії. Серед них є "Російський червоний хрест". Крім цього, указ №116 запроваджує обмеження проти 164 фізичних та 85 юридичних осіб, які причетні до керівництва окупантів.
Серед підсанкційного списку з указу №116 є доньки очільника вагнерівців Євгенія Пригожина – Вероніка та Поліна. Крім цього, у переліку є Катерина Пригожина. Також обмеження наклали на бізнес-партнерку Пригожина Катерину Росликову та Дмитра Уткіна – засновника ПВК "Вагнера". Уткін також має спільний ресторанний бізнес з керівником вагнерівців.
Санкції проти Росії: останні новини
- Євросоюз 25 лютого ухвалив десятий пакет санкцій проти Росії. Він завадить ворогу обходити попередні обмеження.
- Як зазначив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, обмеження стосуватимуться як самої країни-агресорки, так і низки фізичних і юридичних осіб.
- Якщо бути конкретнішими, то під санкції потрапили 121 фізична та юридична особа; введені нові обмеження на імпорт та експорт; заборонені російські пропагандистські ЗМІ.
- Зокрема під санкції потрапили ті, "хто відповідальний за депортацію та примусове усиновлення щонайменше 6 000 українських дітей".
- Додаткові санкції у ЄС запровадили проти Пригожина та вагнерівців. Зазначили, що вони несуть загрозу міжнародній безпеці.
- Нові обмеження проти окупантів запровадили у США. До підсанкційного списку увійшли 50 високопоставлених чиновників.