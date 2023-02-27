Укази про санкції опублікували на сайті Офісу Президента. Вони передбачають блокування активів, заваду виведенню капіталів, заборону в'їзду тощо.

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Зокрема, указ № 114 передбачає санкції проти президента Олімпійського комітету Росії Віталія Смирнова, олімпійської чемпіонки та членкині Міжнародного олімпійського комітету Олени Ісінбаєвої, кавалера і почесного члена МОК Олександра Попова, президента Федерації тенісу Росії та члена МОК Шаміля Тарпіщева.

Інші укази

У документі № 115 мовиться, що санкції наклали на 109 фізичних і сім юридичних осіб з Росії. Серед них є "Російський червоний хрест". Крім цього, указ №116 запроваджує обмеження проти 164 фізичних та 85 юридичних осіб, які причетні до керівництва окупантів.

Серед підсанкційного списку з указу №116 є доньки очільника вагнерівців Євгенія Пригожина – Вероніка та Поліна. Крім цього, у переліку є Катерина Пригожина. Також обмеження наклали на бізнес-партнерку Пригожина Катерину Росликову та Дмитра Уткіна – засновника ПВК "Вагнера". Уткін також має спільний ресторанний бізнес з керівником вагнерівців.

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