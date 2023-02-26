Жозеп Боррель – верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та оборони – наголосив, що вагнерівці діють поза межами міжнародних законів. Це – загроза для людей.

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Діяльність групи Вагнера є загрозою для людей у країнах, де вони працюють, і для ЄС. Вони ставлять під загрозу міжнародний мир і безпеку, оскільки не діють у жодному правовому полі. ЄС сповнений рішучості продовжувати вживати відчутних заходів проти порушень міжнародного права,

– наголосив Боррель.

У Єврораді наголосили, що під санкції потрапили фізичні та юридичні особи, які причетні до порушення прав людей. Зокрема, обмеження вели проти вагнерівців, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

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