Відео з кладовища "вагнерівців" опублікував Денис Казанський. На кадрах видно не один ряд могил, на них по одному вінку, на більшості могил навіть немає табличок.

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Цвинтар незатребуваних найманців "Вагнера". Тих, кого відмовилися ховати рідні,

– йдеться у повідомленні.

Цвинтар "вагнерівців" стрімко масштабується

На цвинтарі ПВК Вагнера" ​​у станиці Бакинській у Краснодарському краї з'явилося близько 80 нових могил за період з 2 по 23 лютого.

Російська військова приватна компанія “Вагнер” продовжує "кидати у м'ясорубку"в Україні своїх новобранців-в'язнів без попереднього навчання і належної підготовки.

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Загальні втрати ВПК складають понад 30 тисяч, з них 9000 вбитими і практично половина вбитих загинули з в боях середини грудня.

Майже 90% "вагнерівців", які загинули в боях в грудні, – засуджені. Про це повідомив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.