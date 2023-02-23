23 лютого Пригожин вирішив записати "привітання окупантам" з околиць Бахмута. До слова, ватажок вагнерівців досі не може вивчити назву міста й продовжує називати його "Артемівськом".

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Мрія Пригожина, яка має здійснитися

Євгеній Пригожин вирішив привітати загарбників із днем "защітніка отєчєства", який нині святкують росіяни. На відео не обійшлося без "бойових успіхів окупантів", які урочисто звітували про захоплення п'ятиповерхівки на околиці міста.

Та цікаво зовсім не те, що говорив Пригожин, а те, в чому він був одягнений. На його куртці був напис "груз 200 – ми вмєстє". Мабуть, відчуває ліквідацію. Хто-зна.

Мрія Пригожина могла б здійснитися дуже скоро, але він опирається долі – після свого жалюгідного привітання він та його посіпаки побігли в укриття зі словами: "Йдемо звідси, бо це буде наше останнє привітання".

Пригожин і "груз 200": епічне відео

Тим часом Пригожина намагаються позбутися

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що російське міноборони намагається витіснити керівника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина на тлі внутрішніх конфліктів у Москві. Керівник вагнерівців не може змиритись із втратою впливу, тому продовжує своє протистояння з міноборони.

Громов розповів, що військове керівництво Кремля дійсно намагається встановити контроль над приватними військовими компаніями та іншими парамілітарними формуваннями.

У Шойгу хочуть мати вплив на добровольчі формування окупантів. Зокрема, це стосується їх військової техніки та продовольства, а також питання надання медичної допомоги. До речі, російський уряд вже поширив діяльність військово-лікарської експертизи на так звані "добровольчі формування". А ще намагаються створювати нові ПВК на противагу вагнерівцям.