К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны. В своем отчете они отметили, что Россия долго пыталась интегрировать в свою сферу влияния Сербию, однако последние события доказывают, что попытки были напрасны.

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Как Пригожин отреагировал на заявление Вучича

Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин ответил на жалобу президента Сербии Александра Вучича о том, что в ЧВК вербуют сербов.

Пригожин утверждает, что ни один сербский гражданин якобы не служил в ЧВК "Вагнера" в 2023 году. Кроме того, он назвал заявление Вучича "бесполезной истерикой".

В ISW отмечают, что жалобы на попытки Пригожина вербовать боевиков в Сербии являются одним из факторов возможного пересмотра Вучичем тесных связей Сербии с Россией.

Россия "обеспокоилась" из-за помощи Украине

Представитель МИД России Мария Захарова 2 марта заявила, что сообщения о тайной передаче сербскими властями Украине боеприпасов к реактивным системам залпового огня вызывают "глубочайшую обеспокоенность".

Кроме того, в российских СМИ утверждают, что сербская оборонная компания Krusik поставила Украине более 3500 реактивных снарядов РСЗО "Град". Однако там пишут, что компания вроде бы не знала, что Украина была конечным покупателем ракет.

Сербов вербуют в ЧВК "Вагнер": что известно