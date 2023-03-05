По словам Вучича, ни одной единицы сербского оружия или боеприпасов не было продано ни России, ни Украине. Также президент Сербии считает, что утверждающим противоположное должно быть стыдно, "поскольку они наносят вред Сербии".

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Сербия отрицала поставки оружия через Турцию

"Для Сербии, согласно международному законодательству, есть так называемые разрешенные пользователи, и Сербия может экспортировать только в такие страны. Мы сделали все в соответствии с законом, мы чисты, как слеза", – сказал Вучич.

Об обвинениях в экспорте оружия в Украину из Сербии через Турцию он сказал, что Сербия защищена дополнительно.

"Мы добавили (положение – 24 Канал), что невозможно экспортировать боеприпасы, которые мы передали Турции, без нашего согласия", – сказал Вучич, отметив, что Сербия "никого не заставляла идти на войну".

Россия обвинила Сербию в снабжении оружием Украины

В начале марта Мария Захарова, официальный представитель МИД России, сообщила о поставках тысяч ракет в Украину со стороны Сербии. Эти ракеты, как утверждает Захарова, были доставлены в Украину через Турцию и Словакию.

Министр обороны Сербии Милош Вучевич отрицал эту информацию, утверждая, что его страна не поставляла оружие в Украину. Однако он оставил открытой возможность того, что ракеты могли попасть в Украину через третью сторону.

Захарова отметила, что возможные поставки оружия в Украину являются "серьезным вопросом" для сербско-российских отношений. Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что Белград не поставляет оружие в Украину.

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