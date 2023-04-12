Так, у документі "Реакція Європи на триваючий російсько-український конфлікт" у вигляді діаграми перераховані "оціночні позиції" 38 європейських урядів у відповідь на прохання України про військову допомогу. Там можна побачити, що Сербія відмовилася проводити навчання українських військових, але зобов'язалася надати летальну допомогу або вже надала її.

До теми Міноборони Британії вперше відреагувало на інформацію про "злив секретних документів"

Сербія зголосилася надати Україні летальну зброю

У діаграмі вказано, що Сербія має політичну волю і військову спроможність надавати зброю Україні в майбутньому. Відповідний документ датовано 2 березня і закріплено печаткою Об'єднаного комітету начальників штабів.

Наразі Офіс Президента Сербії Александара Вучича та посольство України ще не прокоментували цю інформацію.

Якщо цей документ є достовірним, то він або показує дволикість Вучича щодо Росії, або він перебуває під величезним тиском з боку Вашингтона щодо постачання зброї в Україну,

– вважає експерт з питань Східної Європи Джеймстаунського фонду Януш Бугайський.

Зверніть увагу! Михайло Подоляк вважає, що в такий спосіб Москва хоче зірвати український контрнаступ. На його думку, "злив" секретних документів є блефом російської розвідки. Водночас речник ГУР МО Андрій Юсов наголосив, що Росія робить усе, щоб дестабілізувати ситуацію. Тому він назвав це ворожою ІПСО.

Вучич розповів, чи постачає Сербія зброю Україні та Росії

Нагадаємо, що нещодавно президент Сербії Александар Вучич заперечив повідомлення про постачання сербських боєприпасів Україні чи Росії. Він назвав тих, хто стверджує протилежне, "брехунами".

За словами Вучича, жодної одиниці сербської зброї чи боєприпасів не було продано ні Росії, ні Україні. Також він вважає, що тим, хто стверджує протилежне, повинно бути соромно, "оскільки вони завдають шкоди Сербії".

Зауважимо, що 7 квітня з'явилися засекречені військові документи щодо розбудови армії України напередодні анонсованого контрнаступу. Міноборони США вже проводить заходи, щоб визначити як і кому поширюється "злита" інформація і що вона може містити.