Мілош Вучевич, сербський міністр оборони, спростував повідомлення Reuters, яке опублікувало інформацію нібито із секретного документа Пентагону про те, що Сербія зобов'язалася надіслати зброю Україні або вже зробила це.

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У Сербії кажуть, що не постачають зброю Україні та Росії

Він зазначив, що вже вкотре оприлюднена брехня про те, що Сербія продає зброю Україні. За його словами, хтось намагається дестабілізувати Сербію і втягнути її в конфлікт, в якому Белград не хоче брати участі.

Ми більше десяти разів заперечували ту брехню і ось ми знову це зробимо. Сербія не продавала і не продаватиме зброю ні українській, ні російській стороні, ні країнам, які оточують цей конфлікт. Хтось, очевидно, має на меті втягнути Сербію в цей конфлікт, але ми послідовно дотримуємося нашої сформованої політики,

– сказав Вучевич.

Міністр каже, що Сербія продає зброю третім сторонам, які далекі від конфлікту і не мають до нього жодного стосунку.

"Завжди існує ймовірність того, що якась зброя якимось магічним чином буде знайдена на території конфлікту, але це не має абсолютно ніякого відношення до Сербії. Це питання до тих країн, які не поважають міжнародні норми, договірні положення та ділову практику. Повторюю, Сербія не надсилала зброї Україні, і все, що публікується на цю тему, є неправдивими спекуляціями", – сказав Вучевич.

Росія вже звинувачувала Сербію у допомозі Україні