Милош Вучевич, сербский министр обороны, опроверг сообщение Reuters, опубликовавшее информацию якобы из секретного документа Пентагона о том, что Сербия обязалась отправить оружие Украине или уже сделала это.

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В Сербии говорят, что не поставляют оружие Украине и России

Он отметил, что в очередной раз обнародована ложь о том, что Сербия продает оружие Украине. По его словам, кто-то пытается дестабилизировать Сербию и втянуть ее в конфликт, в котором Белград не хочет участвовать.

Мы больше десяти раз отрицали ту ложь и вот мы снова это сделаем. Сербия не продавала и не будет продавать оружие ни украинской, ни российской стороне, ни окружающим этот конфликт странам. Кто-то, очевидно, преследует цель втянуть Сербию в этот конфликт, но мы последовательно придерживаемся нашей сложившейся политики,

– сказал Вучевич.

Министр говорит, что Сербия продает оружие третьим сторонам, которые далеки от конфликта и не имеют к нему никакого отношения.

"Всегда существует вероятность того, что какое-то оружие каким-то магическим образом будет найдено на территории конфликта, но это не имеет абсолютно никакого отношения к Сербии. Это вопрос к тем странам, которые не уважают международные нормы, договорные положения и деловую практику. Повторяю, Сербия не присылала оружия Украине, и все публикуемое на эту тему является ложными спекуляциями", – сказал Вучевич.

Россия уже обвиняла Сербию в помощи Украине