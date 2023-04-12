Милош Вучевич, сербский министр обороны, опроверг сообщение Reuters, опубликовавшее информацию якобы из секретного документа Пентагона о том, что Сербия обязалась отправить оружие Украине или уже сделала это.
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В Сербии говорят, что не поставляют оружие Украине и России
Он отметил, что в очередной раз обнародована ложь о том, что Сербия продает оружие Украине. По его словам, кто-то пытается дестабилизировать Сербию и втянуть ее в конфликт, в котором Белград не хочет участвовать.
Мы больше десяти раз отрицали ту ложь и вот мы снова это сделаем. Сербия не продавала и не будет продавать оружие ни украинской, ни российской стороне, ни окружающим этот конфликт странам. Кто-то, очевидно, преследует цель втянуть Сербию в этот конфликт, но мы последовательно придерживаемся нашей сложившейся политики,
– сказал Вучевич.
Министр говорит, что Сербия продает оружие третьим сторонам, которые далеки от конфликта и не имеют к нему никакого отношения.
"Всегда существует вероятность того, что какое-то оружие каким-то магическим образом будет найдено на территории конфликта, но это не имеет абсолютно никакого отношения к Сербии. Это вопрос к тем странам, которые не уважают международные нормы, договорные положения и деловую практику. Повторяю, Сербия не присылала оружия Украине, и все публикуемое на эту тему является ложными спекуляциями", – сказал Вучевич.
Россия уже обвиняла Сербию в помощи Украине
- После того, как в США произошла утечка секретных данных, в Пентагоне заявили, что часть документов являются поддельными. В Украине "слив" данных связывают с Россией, которая пытается остановить украинское контрнаступление и посеять рознь между странами Запада.
- Что интересно, до "слива" данных уже была информация, что Сербия якобы поставляет оружие Украине. Этот нарратив продвигали именно в Кремле.
- В начале марта официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о поставках тысяч ракет в Украину со стороны Сербии. В Минобороны Сербии отрицали эту информацию.
- Захарова пригрозила Белграду, что поставки оружия в Украину являются "серьезным вопросом" для сербско-российских отношений. В ответ глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что Белград не снабжает оружием в Украину.
- Президент Сербии Александар Вучич тоже отрицал сообщение о поставках сербских боеприпасов Украине или России.
- Интересно, что Россия начала продвигать нарратив о сербском оружии для Украины после того, как Белград начал все больше сближаться с ЕС и удаляться от Кремля.