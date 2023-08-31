Іран отримав попередження щодо співпраці з Росією: які жорсткі наслідки можуть бути

Росія вже налагоджує виробництво "Шахедів" на своїй території. Однак міжнародні партнери працюють над тим, щоб Іран перестав співпрацювати з країною-агресоркою.

Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант, голова служби зовнішньої розвідки України у 2020 – 2021 роках, екскерівник ГУР Міноборони Валерій Кондратюк, зауваживши, що Іран досягнув певних технічних здобутків у виробництві дронів. Сьогодні вони постачають їх не лише до Росії, але й на Близький Схід.

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Партнери вже попередили Іран

Як наголосив Кондратюк, те підприємство, яке хочуть створити на території Росії, має план виробництва у кілька етапів. Насамперед це буде збірка цих дронів саме з іранських запчастин.

Згідно з планами Росія збирається налагодити власне виробництво різних комплектуючих. Так вони хочуть бути у цьому сенсі незалежними від Ірану. Наразі там планують виготовити 1300 дронів до вересня 2024 року.

Тобто не до кінця цього року. До кінця року вони хочуть запустити підприємство. Міжнародні партнери зараз вживають певні заходи та ведуть, скажімо так, залаштункові консультації з іранською стороною. Наскільки я розумію, там лунають попередження, якщо Іран продовжить таку співпрацю з Росією, то не виключається проведення військової операції зі знищення військово-промислових об'єктів Ірану,

– зауважив Кондратюк.

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Він наголосив, що аналогічні удари тривали на території Ірану на початку цього року. За певних умов вони можуть повторитися.

"Шахеди" в Росії: коротко