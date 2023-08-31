Иран получил предупреждение о сотрудничестве с Россией: какие жесткие последствия могут быть

Россия уже налаживает производство "Шахедов" на своей территории. Однако международные партнеры работают над тем, чтобы Иран перестал сотрудничать со страной-агрессоркой.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант, председатель службы внешней разведки Украины в 2020 – 2021 годах, экс-руководитель ГУР Минобороны Валерий Кондратюк, отметив, что Иран достиг определенных технических достижений в производстве дронов. Сегодня они поставляют их не только в Россию, но и на Ближний Восток.

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Партнеры уже предупредили Иран

Как отметил Кондратюк, то предприятие, которое хотят создать на территории России, имеет план производства в несколько этапов. В первую очередь это будет сборка этих дронов именно из иранских запчастей.

Согласно планам Россия собирается наладить собственное производство разных комплектующих. Так они хотят быть в этом смысле независимы от Ирана. Сейчас там планируется изготовить 1300 дронов до сентября 2024 года.

То есть, не до конца этого года. До конца года они хотят запустить предприятие. Международные партнеры сейчас принимают определенные меры и ведут, скажем так, закулисные консультации с иранской стороной. Насколько я понимаю, там раздаются предупреждения, если Иран продолжит такое сотрудничество с Россией, то не исключается проведение военной операции по уничтожению военно-промышленных объектов Ирана.

– заметил Кондратюк.

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Он отметил, что аналогичные удары продолжались на территории Ирана в начале этого года. В определенных условиях они могут повториться.

"Шахеды" в России: коротко