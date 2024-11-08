За двома стінами не сховаєшся: як працює термобаричний боєприпас і яке укриття найнадійніше

Росіяни встановлюють на "Шахеди" термобаричні боєприпаси. Це небезпечний снаряд, від нього не можна сховатися за двома стінами, в окопі або в негерметичному приміщенні. Там вибухає не тверда вибухівка, а аерозольна суміш.

Тобто вибуховий газ разом з повітрям проникає у будь-яку щілину. Це 24 Каналу зауважив авіаційний експерт Валерій Романенко.

До теми Правило "2 стін" не діє: Україну все частіше атакують "Шахеди" з термобаричною бойовою частиною

"Боєприпас дійсно небезпечний, бо від нього не можна сховатися традиційно, за двома стінками, в окопі, в негерметичному приміщенні. Бо там вибухає не тверда вибухівка, а там вибухає аерозольна суміш. Тобто вибуховий газ з повітрям разом. Воно проникає в будь-яку щілину", – сказав він.

Ворог пішов далі

Валерій Романенко зазначив, що дотепер були двотактні боєприпаси. Перший такт – вибухає сама оболонка, розпирскує аерозоль, що змішується з повітрям, після цього іскра і все вибухає. Ця суміш проникає у будь-які щілини, в окопи, у квартиру через відчинені двері і там вибухає.

Зараз росіяни пішли ще далі. Двотактна система інколи не спрацьовувала. І зараз росіяни на "Шахеди" встановлюють однотактну бойову частину цього об'ємного вибуху. Ще й додали до того уражаючі елементи у вигляді кульок пістолетного калібру. Тобто росіяни зосередилися на максимальній шкоді, яку можна завдати, розробили такі боєприпаси,

– пояснив він.

На цьому калібрі 50 кілограмів вибухівки. Великої різниці між фугасною бойовою частиною і боєприпасом об'ємного вибуху нема. Бо загалом такими боєприпасами об'ємного вибуху начиняють бомби калібру від 250 кілограмів.

"Але все одно у випадку влучання в житловий будинок, якщо ви виходите кудись, не добігли до сховища, то треба якось на сходи виходити і щільно закривати двері. Бо перебування між двома капітальними стінками не гарантує надійного захисту", – наголосив авіаційний експерт.