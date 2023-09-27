Сенат США підтримав проєкт тимчасового бюджету: чи передбачена в ньому допомога Україні

Парламент США може припинити роботу через суперечності Палати представників та Сенату у питанні бюджету на 2024 рік. Аби запобігти "шатдауну" у Сенаті запропонували схвалити проєкт тимчасового бюджету на 45 днів, у ньому згадується і Україна.

Сенат США 26 вересня проголосував за проєкт тимчасового бюджету. У ньому передбачені витрати на допомогу Україні.

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Що таке тимчасовий бюджет?

Рішення, яке підтримали члени Сенату більшістю голосів, означає початок дебатів про запровадження так званого тимчасового бюджету. Він передбачає фінаснування уряду до 17 листопада.

Справа в тому, що між двома палатами Конгресу: Сенатом ( більшість представники Демокритичної партії) і Палатою представників (перевага за республіканцями) трапився конфлікт щодо бачення проєкту фінансування уряду.

Окремо слід зазначити, що республікаці виступають за скорочення видатків на допомогу Україні. Через незгоду між палатами виникла загроза закриття роботи (шатдаун) парламенту, який може початия 1 жовтня. Аби цього не сталося пропонують схвалити тимчасовий законопроєкт бюджету на 45 днів, аби так би мовити виграти час і нарешті дійти згоди щодо укладення довгострокової угоди про фінансування уряду на 2024 рік.

Що там з допомогою Україні?

За словами посла України в США Оксани Макарової, у проєкті тимчасового бюджету передбачено виділення 6,152 мільйярда доларів на додаткову допомогу Україні. Серед них:

4,499 мільярда доларів – на оборонні видатки;

1,650 мільярдра доларів – економічна підтримка, зокрема пряма бюджета;

Ухвалений Сенатом законопроєкт ще має бути розглянутий у Палаті представників.

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