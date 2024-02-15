45 мільйонів зникли, а сотні дронів у ЗСУ – нема: поліція ліквідувала злочинну схему

Правоохоронці ліквідували злочинне угрупування, що могло ошукати людей на понад 45 мільйонів гривень. Його учасники брали гроші за дрони, але безпілотники до волонтерів в руки так і не потрапляли.

Ще 22 листопада 2023 року 24 Канал випустив розслідування, у якому намагався розібратися: "куди зникли" сотні дронів, за які волонтери заплатили гроші. Водночас уже зараз стало відомо, що за цю справу взялася поліція.

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Схема на дронах для ЗСУ

Поліцейським відомо щонайменше про 92 потерпілих волонтерів, які передали групі "бізнесменів" загалом більш як 45 мільйонів гривень. Здебільшого це були гроші з гаманців звичайних людей, які жертвували на те, аби вберегти життя наших воїнів.

Серед ошуканих – громадяни з усіх регіонів України різного віку й професій, яких об'єднало бажання допомогти українським військовим,

– повідомляє поліція.

Додамо, що йдеться про понад 600 дронів різного типу, які не отримали бійці Збройних Сил, але вартість яких оплатили волонтери.

Поліція ліквідувала схему на дронах для ЗСУ / Фото надані 24 Каналу

У нашому матеріалі вказано, що цифри змінювалися щодня, оскільки група "підприємців" продовжувала приймати замовлення навіть після того, як ця історія почала просочуватися в публічну площину.

Представники відповідної групи пропонували дуже спокусливу ціну за безпілотники: вона була від 20 до 25% нижча від ринкової. Як ми припускаємо в нашому розслідуванні і як зазначає поліція, "бізнес у мінус", ймовірно, потрібен був для того, аби виконати перші замовлення та створити хорошу репутацію.

Зловмисники дійсно виконали декілька перших замовлень, щоб ввести потерпілих в оману. Переважна більшість замовників не отримала ні дронів, ні грошей – шахраї розпорядились отриманими коштами на власний розсуд,

– інформують правоохоронці.

Також вони повідомляють, що кошти "бізнесмени" виводили шляхом фіктивного придбання автозапчастин, текстилю та туристичних послуг. Тобто ці "послуги" так і ніхто нікому, ймовірно, не надав.

Хто входить в угрупування

Правоохоронці зазначають, що організували злочинну схему дві жінки, які й раніше використовували надзвичайні ситуації в країні для ошукування громадян.

"У період блекаутів вони продали та не поставили 40 старлінків, а в період бензинової кризи реалізовували недійсні паливні талони", – наголошують у поліції.

Власне, у нашому матеріалі ми писали про те, ймовірно, що головними фігурантками цієї історії є Матякіна Олеся Олександрівна та Приступа Ірина Віталіївна. Сміємо припустити, що саме цих жінок мали на увазі поліцейські.

Кримінальне провадження слідчі відкрили ще у 2023 році, фігуранткам можливої схеми оголосили підозри. Ба більше, були проведені обшуки, а обвинувальні акти уже скерували до суду для розгляду по суті.

Як кажуть правоохоронці, основна організаторка уже тривалий час переховується за кордоном. Ймовірно, йдеться про Матякіну, яка в Туреччині. Водночас поліцейські вживають всіх можливих заходів, щоб оголосити її в міжнародний розшук.

Двох інших фігурантів затримано. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Максимальне покарання за такого типу злочин – дванадцяти років позбавлення волі.

Чому на 24 Канал подали до суду

У січні 2024 року прийшов судовий позов на адресу ТРК "Люкс" та на ім'я журналістів 24 Каналу : Мар'яна-Сергія Чупака, Арсена Цимбалюка та Марії Куцової.

: Мар'яна-Сергія Чупака, Арсена Цимбалюка та Марії Куцової. Позивачем вказана Матякіна Олеся Олександрівна, однак її інтереси у суді представлятиме Чукітова Вікторія Віталіївна.

Предмет позову: "захист власної честі та гідності, визнання інформацію неправдивою, її спростування та видалення".



Матякіна подала до суду на 24 Канал / Скриншот зі сервісу YouControl

Очевидно, Матякіній не міг сподобатися матеріал, який ми опублікували. Тому вона й вирішила подати до суду. До речі, в листі до нашої редакції вона запевняла таке:

грошима, які волонтери перекидали на дрони, вона нібито не володіє – кошти буцімто були виведені без її участі;

борги віддає з власних запозичень та заощаджень, а транзакції, які проходили через її ФОП – "не відслідковувала", оскільки "довіряла партнерам".

Розгляд цієї справи відбуватиметься в Голосіївському суді Києва. Призначено його на 7 березня 2024 року. Головний суддя – Мазур Юрій Юрійович. Ми інформуватимемо вас про те, як рухатиметься судовий процес щодо нас та справи стосовно "бізнесменів", які так і не передали дрони волонтерам.