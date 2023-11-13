Журналістка сайту Zaxid.net Олександра Бодняк розповіла 24 Каналу подробиці свого розслідування. За її словами, схема була настільки "успішною", тому що Матякіна побудувала собі хорошу репутацію. Деякі волонтери отримали все, що мали, а потім рекомендували підприємицю іншим.

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"Спочатку все було гаразд. За словами постраждалих, уже з серпня перестали отримувати дрони – хіба що точково хтось десь", – зазначила Бодняк.

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Скільки грошей втратили постраждалі

Станом на 9 листопада ішлось про 50 мільйонів гривень, а в середу – про 45. Оскільки кількість постраждалих зростає, збільшуються й збитки.

"Десятки (постраждалих – 24 Канал), які пишуть дописи в соцмережах. Крім того, ще є закрита група в телеграмі, де вони між собою спілкуються і підраховують суми втраченого", – поділилась Бодняк.

Крім вдаваної репутації підприємиці, також важила дивовижно низька ціна дронів, хоч і за повною передоплатою. Постраждала також львівська волонтерка Раміна Дадашева, яка на початку жовтня замовила в Матякіної два безпілотники DJI Mavic 3fmc.

Наприкінці жовтня, коли минули вже всі обіцяні терміни, стало зрозуміло, що мого замовлення, як і інших, немає. Розповідаються різні казки: то винен постачальник, то митниця – польська чи українська, то партія вже заїхала – але її немає. Питання стали виникати у багатьох волонтерів та військових, які зробили замовлення, і це вийшло назовні,

– розповіла Дадашева.

Постраждалі написали кілька десятків заяв до правоохоронних органів. Там їх планують об'єднати в одне провадження.

Хто ще залучений до схеми

Ірина Приступа з Ковеля допомагала Матякіній приймати замовлення, а також відповідала за логістику. Ще 2020 року жінка продавала відсутній товар через Інтернет і таким способом ошукала людей на понад мільйон гривень.

Одесит Олександр Бородін – "траблшутер", який залякував постраждалих. Чоловік раніше служив у 35 бригаді морпіхів, але 2022 року самовільно залишив частину.

Крім того, Назар Ткаченко з Київщини має ТОВ "Бригантина", на яке перераховували частину волонтерських коштів за безпілотники. Починаючи з 2018 року, його кілька разів притягали до відповідальності, зокрема щодо стягнення заборгованості за позикою та ДТП в стані алкогольного сп'яніння.

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