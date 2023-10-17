Таку інформацію повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, інформує 24 Канал. Жінка отримала кошти як виплату від держави через загибель сина, який обороняв Україну від країни-терористки Росії.
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Як діяли аферисти
Як пояснив Лубінець, шахраї телефонували й переконували батьків загиблих воїнів, що не варто тримати гроші в українських банках, оскільки невдовзі вони збанкрутують. Також аферисти рекомендували покласти кошти на іноземні рахунки фінансових установ та пропонували свою допомогу у цьому.
Наразі поліція Закарпаття затримала одного з організаторів масштабної шахрайської мережі. Відкрито кримінальне провадження. Проведено майже 50 обшуків у різних регіонах України, слідство у справі триває,
– мовиться у повідомленні.
СБУ та ДБР викривають російських "кротів"
- Служба безпеки затримала "крота" російської розвідки, який збирав розвіддані про "Гвардію наступу" МВС України. Передусім ворога цікавила інформація про місця базування загонів швидкого реагування 4-ї штурмової бригади оперативного призначення "Рубіж".
- Крім того, СБУ та ДБР повідомили про підозри у державній зраді керівникам часів Януковича й спецпризначенцям ФСБ. Серед них: генерал армії Віктор Золотов, генерал-полковник Алєксєй Сєдов, генерал-лейтенант Алєксєй Жало та інші.
- Також завдяки СБУ довічне ув’язнення отримала зрадниця, яка "наводила" російські ракети на оборонні підприємства Кіровоградщини. За її координатами російські окупанти здійснювали неодноразові ракетні удари по території області.