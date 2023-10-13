Агентка ФСБ "зливала" Росії локації військової та критичної інфраструктури. Серед основних цілей ворога були підприємства Укроборонпрому та нафтопереробної галузі.
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Зрадниця наводила російські ракети на Кіровоградщину
Співробітники СБУ затримали зрадницю у березні цього року. Її спіймали "на гарячому" – під час фотографування одного з місцевих заводів.
За даними слідства, засудженою є мешканка Олександрійського району, яку ФСБ дистанційно завербувала після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Для збору розвідданих вона об'їжджала територію області й приховано фіксувала локації українських об'єктів з прив'язкою до місцевості.
Отриману інформацію зловмисниця пересилала через месенджер своєму "зв'язковому". Ним виявився її знайомий – бойовик окупаційних угруповань Росії, який воює на східному фронті. Далі він "звітував" своєму російському куратору з ФСБ.
Українку завербувала ФСБ / Фото СБУ
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Зловмисниці присудили довічне
Під час обшуків у затриманої вилучили мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з російськими окупантами.
На підставі зібраних СБУ доказів суд визнав зловмисницю винною у "державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану".
Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти нашої держави. Розслідування проводили співробітники СБУ в Кіровоградській області за процесуального керівництва обласної прокуратури,
– наголосили в СБУ.
Зрадниця наводила російські ракети / Фото ФСБ