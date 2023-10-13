Агент ФСБ "сливала" России локации военной и критической инфраструктуры. Среди основных целей врага были предприятия Укроборонпрома и нефтеперерабатывающей отрасли.

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Предательница наводила российские ракеты в Кировоградскую область

Сотрудники СБУ задержали предательницу в марте этого года. Ее поймали "на горячем" – во время фотографирования одного из местных заводов.

По данным следствия, осужденной является жительница Александрийского района, которую ФСБ дистанционно завербовала после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Для сбора разведданных она объезжала территорию области и скрыто фиксировала локации украинских объектов с привязкой к местности.

Полученную информацию злоумышленница пересылала через мессенджер своему "связному". Им оказался ее знакомый – боевик оккупационных группировок России, воюющий на восточном фронте. Далее он "отчитывался" своему российскому куратору из ФСБ.



Украинку завербовала ФСБ / Фото СБУ

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Злоумышленнице присудили пожизненное

Во время обысков у задержанной был изъят мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с российскими оккупантами.

На основании собранных СБУ доказательств суд признал злоумышленницу виновной в "государственной измене, совершенной в условиях военного положения".

Служба безопасности отмечает неотвратимость наказания за преступления против нашего государства. Расследование проводили сотрудники СБУ в Кировоградской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры,

– отметили в СБУ.

Обратите внимание! В Одессе также разоблачили российского агента. 29-летний местный житель притворялся спасателем, чтоб корректировать удары по городу. Злоумышленник прибывал на места прилетов якобы для разбора завалов, но в действительности собирал данные для российской разведки. В настоящее время он находится под стражей. Предателю также грозит пожизненное заключение.



Предательница наводила российские ракеты / Фото СБУ