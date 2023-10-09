Предатель корректировал российские атаки по городу и разведывал локации Сил обороны на территории региона. Теперь злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
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В Одессе задержан предатель Украины
Как стало известно, злоумышленник вступил в ряды местного отряда спасателей-волонтеров. Под видом спасателя он прибывал на места прилетов якобы для разбора завалов. На самом же деле мужчина фиксировал последствия вражеских атак и рассказывал об этом российской военной разведке.
Полученные разведданные оккупанты использовали для подготовки новых и корректировки повторных ударов по Одессе. Кроме того, российский агент выполнял еще одну задачу – пытался выявить боевые позиции реактивных артиллерийских систем HIMARS и систем противовоздушной обороны ВСУ в прифронтовых районах области,
– отметили правоохранители.
Предателем оказался 29-летний житель Одессы, ранее входивший в состав местной ячейки так называемого "ленинского коммунистического союза молодежи". Также он был "связным" агента-спецназовца ФСБ, которого СБУ вывела из Приднестровья и задержала в Одесской области.
В 2014 году злоумышленник участвовал в провокациях массовых беспорядков в Одессе. А в начале полномасштабного вторжения мужчина подписался на вражеский телеграм-канал, собиравший информацию о дислокации украинских войск.
"После вербовки злоумышленник получил дальнейшие инструкции и приступил к выполнению вражеских задач", – рассказали в СБУ.
В настоящее время российскому агенту сообщили о подозрении. Он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
В Одессе задержан предатель Украины / фото СБУ
Мужчина работал на Россию / фото СБУ
Предатели Украины
- Напомним, что с начала вторжения правоохранители задержали более 60 клириков, подчинявшихся Московскому патриархату. Среди них были коллаборанты, работавшие с оккупантами, служители, продававшие оружие и детскую порнографию.
- А в Николаевской области СБУ нейтрализовала крупную российскую агентурную сеть. Говорится о 13 местных жителях, работавших на ФСБ.
- Кроме того, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который собирал информацию для страны-агрессорки. Ему грозит пожизненное заключение.