Предатель корректировал российские атаки по городу и разведывал локации Сил обороны на территории региона. Теперь злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

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В Одессе задержан предатель Украины

Как стало известно, злоумышленник вступил в ряды местного отряда спасателей-волонтеров. Под видом спасателя он прибывал на места прилетов якобы для разбора завалов. На самом же деле мужчина фиксировал последствия вражеских атак и рассказывал об этом российской военной разведке.

Полученные разведданные оккупанты использовали для подготовки новых и корректировки повторных ударов по Одессе. Кроме того, российский агент выполнял еще одну задачу – пытался выявить боевые позиции реактивных артиллерийских систем HIMARS и систем противовоздушной обороны ВСУ в прифронтовых районах области,

– отметили правоохранители.

Предателем оказался 29-летний житель Одессы, ранее входивший в состав местной ячейки так называемого "ленинского коммунистического союза молодежи". Также он был "связным" агента-спецназовца ФСБ, которого СБУ вывела из Приднестровья и задержала в Одесской области.

В 2014 году злоумышленник участвовал в провокациях массовых беспорядков в Одессе. А в начале полномасштабного вторжения мужчина подписался на вражеский телеграм-канал, собиравший информацию о дислокации украинских войск.

"После вербовки злоумышленник получил дальнейшие инструкции и приступил к выполнению вражеских задач", – рассказали в СБУ.

В настоящее время российскому агенту сообщили о подозрении. Он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.



В Одессе задержан предатель Украины / фото СБУ



Мужчина работал на Россию / фото СБУ

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