Злоумышленники держали в страхе жителей Винницкой области. В итоге был задержан так называемый "смотрящий" по области, известный криминальный авторитет по прозвищу "Комар".
Важно В Житомирской области поймали банду, которая требовала деньги с бойца и угрожала его беременной жене
СБУ задержала "смотрящего" по Винницкой области
Правоохранители также задержали еще двух участников преступной группы. Среди них – подсанкционный "уголовный авторитет", оказывающий влияние в криминальной среде.
Злоумышленники более 10 лет терроризировали местных жителей и выбивали из них деньги за несуществующие долги. Они действовали с особой жестокостью. Также бандиты создавали искусственные конфликтные ситуации, а затем требовали больших сумм денег за "мирное" разрешение споров.
В случае отказа платить "дань" – участники группировки угрожали потерпевшим и их близким насилием и физической расправой, а также уничтожением частного имущества,
– рассказали в СБУ.
По данным следствия, лидер банды Комар2 и его приспешники также требовали с местного предпринимателя 20 тысяч долларов и угрожали убийством, если он не оплатит это. Во время передачи первой части денег СБУ задержала бандитов.
Лидеру банды и ее участникам сообщили о подозрении. Впоследствии злоумышленникам избрали меру пресечения – содержание под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Банда в Винницкой области / фото СБУ
Другие подобные случаи
- Напомним, ранее во Львовской области СБУ не только разоблачила деятельность преступной группировки рэкетиров, но и задержала его предводителя. Им оказался Иван Демьянец по прозвищу "Потап".
- Известно, что злоумышленники терроризировали и пытались держать в ужасе местных жителей.
- Кроме этого, военный в Житомирской области стал жертвой банды рэкетиров. Они хотели получить от него значительную сумму денег и угрожали убить его беременную жену. В результате злоумышленников разоблачила СБУ вместе с Нацполицией.