Злоумышленники держали в страхе жителей Винницкой области. В итоге был задержан так называемый "смотрящий" по области, известный криминальный авторитет по прозвищу "Комар".

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СБУ задержала "смотрящего" по Винницкой области

Правоохранители также задержали еще двух участников преступной группы. Среди них – подсанкционный "уголовный авторитет", оказывающий влияние в криминальной среде.

Злоумышленники более 10 лет терроризировали местных жителей и выбивали из них деньги за несуществующие долги. Они действовали с особой жестокостью. Также бандиты создавали искусственные конфликтные ситуации, а затем требовали больших сумм денег за "мирное" разрешение споров.

В случае отказа платить "дань" – участники группировки угрожали потерпевшим и их близким насилием и физической расправой, а также уничтожением частного имущества,

– рассказали в СБУ.

По данным следствия, лидер банды Комар2 и его приспешники также требовали с местного предпринимателя 20 тысяч долларов и угрожали убийством, если он не оплатит это. Во время передачи первой части денег СБУ задержала бандитов.

Лидеру банды и ее участникам сообщили о подозрении. Впоследствии злоумышленникам избрали меру пресечения – содержание под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Банда в Винницкой области / фото СБУ

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