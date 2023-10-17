Представники СБУ робили все, аби виставити представників "Євромайдану" у негативному світлі. Детальніше про це в ефірі національного телемарафону повідомила радниця з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян, інформує 24 Канал.

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Нові деталі розслідування

У Державному бюро розслідувань з'ясували, що в період з 13 по 15 грудня 2013 року в Україні перебувала делегація співробітників ФСБ Росії. Рішення, які вони ухвалювали, були спільними з тодішньою СБУ та російськими спецслужбами.

Працівники ФСБ допомагали готувати відеоматеріали й публікації для того, щоб створити негативний образ Революції Гідності та представників української опозиції,

– повідомила Сап'ян.

Слідство виявило, що було підготовлено більш як 250 провокативних відеоматеріалів. Їх тоді поширювали через спеціально створений ютуб-канал. Про розміщення цих відеофайлів СБУ звітувало кураторам з ФСБ.

Такими діями намагались зупинити протестні акції.

Для того, аби відвести підозри, підписували документи про приїзд російської делегації "заднім числом". Нібито усе відбувалося в рамках співпраці "спецслужб країн СНД".

"Наразі слідство доводить, адже це процес, що триває, вплив російських спецслужб на колишнє керівництво Служби безпеки за часів Януковича й те, що вони вели підривну діяльність. Високопосадовцям оголошено підозри", – підсумувала Сап'ян.

Крім того, ДБР має й ще низку кримінальних проваджень щодо, зокрема, Віктора Януковича та Миколи Азарова, за іншими фактами зловживань за той період.

Слідство триває надалі. Обвинувальні акти щодо порушників-високопосадовців у справах Майдану направлені до суду. Нові вироки незабаром будуть оголошені.

Про підозру повідомили Віктору Золотову

Нещодавно у ДБР оголосили про підозру членам російської ФСБ, з якими у 2013 – 2014 роках співпрацювали представники СБУ. Серед них є і й Віктор Золотов – на той час керівник служби безпеки президента Росії, заступник головнокомандувача внутрішніми військами.

Зараз він є директором федеральної служби військ національної гвардії. Тобто за його наказами російські окупанти й досі вбивають українців. Тепер уже в межах повномасштабного вторгнення Росії.