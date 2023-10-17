Такую информацию сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует 24 Канал. Женщина получила средства как выплату от государства из-за гибели сына, обороняющего Украину от страны-террориста России.

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Как действовали аферисты

Как пояснил Лубинец, мошенники звонили по телефону и убеждали родителей погибших воинов, что не стоит держать деньги в украинских банках, поскольку вскоре они обанкротятся. Также аферисты рекомендовали возложить средства на иностранные счета финансовых учреждений и предлагали свою помощь в этом.

Полиция Закарпатья задержала одного из организаторов масштабной мошеннической сети. Открыто уголовное дело. Проведено почти 50 обысков в разных регионах Украины, следствие по делу продолжается,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Омбудсмен Дмитрий Лубинец советует быть бдительными: не контактировать с неизвестными лицами, не обнародовать свои персональные данные, а в любом подозрительном случае – обращаться в правоохранительные органы.

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