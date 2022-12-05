У Карнеґі-холі знову пролунав український "Щедрик": неймовірне відео

У Нью-Йорку в стінах легендарного Карнеґі-холу 4 грудня пролунав український "Щедрик". Саме тут 100 років тому американці вперше почули цей твір Миколи Леонтовича.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він оприлюднив відео однієї з версій "Щедрика" та закликав обов'язково послухати повний запис виступу.

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У Карнеґі-холі пролунав український "Щедрик"

Кулеба розповів, що українська культурна дипломатія завойовує серця і 100 років тому, і сьогодні.

"Щедрик" Миколи Леонтовича сьогодні знову пролунав у стінах легендарного Карнеґі-холу в Нью-Йорку. Саме тут 100 років тому американці вперше почули знамениту різдвяну мелодію Леонтовича та закохалася в неї,

– зауважив міністр.

Він додав, що тепер англомовна версія Carol of the Bells є необхідним атрибутом Різдва для сотень мільйонів людей у США та всьому світі.

У Карнеґі-холі виконали "Щедрик" Леонтовича: відео

Кулеба розповів, що до аудиторії також звернулися з відеопромовами глава держави та перша леді – Володимир та Олена Зеленські. Участь президентського подружжя підкреслила важливість "Щедрика" і української культури.

"Україна пишається твором Леонтовича. Через нього ми розповідаємо світові про українську культуру та ідентичність. Це особливо важливо зараз, коли Росія намагається знищити наш народ. Саме тому вечір почався з аплодисментів військовим Збройних Сил України", – зазначив очільник МЗС.

На концерті з нагоди століття прем'єри "Щедрика" перед багатотисячною аудиторією в залі та онлайн виступили:

український дитячий хор "Щедрик" з Києва,

український хор "Думка" з Нью-Йорка,

хор "Трініті Вол-Стріт".

За словами Кулеби, особливим сюрпризом стали ведучі – культовий режисер Мартін Скорсезе та американська акторка українського походження Віра Фарміга. Спеціальними гостями заходу були американська оперна співачка Джанай Брюггер та українська фолк-виконавиця Марічка Марчик.

"Композитор Тревор Вестон представив нову композицію на вірш Сергія Жадана, написаний спеціально для цього концерту. Пролунали твори Еріка Вітакра, Леонарда Бернштейна, Валентина Сильвестрова та Джорджа Гершвіна", – розповів міністр.

Подію організував Ukrainian Institute – Український інститут МЗС України спільно з посольством України в США та постійним представництвом України при ООН, Razom for Ukraine та Ukrainian Contemporary Music Festival. Частина зібраних з продажу квитків коштів піде на відбудову нашої держави в межах проєкту United24.

Український композитор Микола Леонтович створив "Щедрик" на початку XX століття. У 1936 році американський композитор українського походження Петро Вільговський написав низку англійських текстів до цієї композиції. Його англомовна версія Carol of the Bells стала однією з найпопулярніших різдвяних пісень у світі. Зараз "Щедрик" можна почути німецькою, іспанською та навіть японською.