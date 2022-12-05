В Карнеги-холле снова прозвучал украинский "Щедрик": невероятное видео

В Нью-Йорке в стенах легендарного Карнеги-холла 4 декабря прозвучал украинский "Щедрик". Именно здесь 100 лет назад американцы впервые услышали это произведение Николая Леонтовича.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он опубликовал видео одной из версий "Щедрика" и призвал обязательно послушать полную запись выступления.

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В Карнеги-холле прозвучал украинский "Щедрик"

Кулеба рассказал, что украинская культурная дипломатия завоевывает сердца и 100 лет назад, и сегодня.

"Щедрик" Николая Леонтовича сегодня снова раздался в стенах легендарного Карнеги-холла в Нью-Йорке. Именно здесь 100 лет назад американцы впервые услышали знаменитую рождественскую мелодию Леонтовича и влюбилась в нее.

– заметил министр.

Он добавил, что теперь англоязычная версия Carol of the Bells является необходимым атрибутом Рождества для сотен миллионов людей в США и во всем мире.

В Карнеги-холле исполнили "Щедрик" Леонтовича: видео

Кулеба рассказал, что к аудитории также обратились с видеоречью глава государства и первая леди – Владимир и Елена Зеленские. Участие президентской семьи подчеркнуло важность "Щедрика" и украинской культуры.

"Украина гордится произведением Леонтовича. Через него мы рассказываем миру об украинской культуре и идентичности. Это особенно важно сейчас, когда Россия пытается уничтожить наш народ. Именно поэтому вечер начался с аплодисментов военным Вооруженных Сил Украины", – отметил глава МИД.

На концерте по случаю столетия премьеры "Щедрика" перед многотысячной аудиторией в зале и онлайн выступили:

украинский детский хор "Щедрик" из Киева,

украинский хор "Думка" из Нью-Йорка,

хор "Тринити Уол-Стрит".

По словам Кулебы, особым сюрпризом стали ведущие – культовый режиссер Мартин Скорсезе и американская актриса украинского происхождения Вера Фармига. Специальными гостями мероприятия были американская оперная певица Джанай Брюггер и украинская фолк-исполнительница Маричка Марчик.

"Композитор Тревор Вестон представил новую композицию на стихотворение Сергея Жадана, написанное специально для этого концерта. Раздались произведения Эрика Витакра, Леонарда Бернштейна, Валентина Сильвестрова и Джорджа Гершвина", – рассказал министр.

Событие организовал Ukrainian Institute – Украинский институт МИД Украины совместно с посольством Украины в США и постоянным представительством Украины при ООН, Razom for Ukraine и Ukrainian Contemporary Music Festival. Часть собранных с продажи билетов средств пойдет на восстановление нашего государства в рамках проекта United24.

Украинский композитор Николай Леонтович создал "Щедрик" в начале XX столетия. В 1936 году американский композитор украинского происхождения Петр Вильговский написал ряд английских текстов к этой композиции. Его англоязычная версия Carol of the Bells стала одной из самых популярных рождественских песен в мире. Сейчас "Щедрик" можно услышать на немецком, испанском и даже японском.