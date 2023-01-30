Україна може звільнити окуповану територію, якщо буде обіцяна військова підтримка Заходу, – ISW

Підтримка України західними партнерами неабияк вплинула на хід війни. Києву необхідно більше зброї, аби відвоювати окуповані території.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни. Там наголошують, що затримки з наданням Україні західних систем далекого вогню, передових комплексів ППО і танків обмежили здатність Сил оборони використати можливості для масштабніших контрнаступів.

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Україні необхідна підтримка Заходу

Аналітики вважають, що нерішучість Заходу щодо постачання зброї у воєнний час недостатньо враховувала передбачувану вимогу перевести Україну з радянських систем на західні, як тільки партнери взяли на себе зобов'язання допомогти Києву відбити вторгнення російських військ у 2022 році.

У звіті наголошують, що якби Захід почав постачати Україні обладнання, необхідне для тривалих контрнаступальних операцій, коли російські наступи досягли кульмінації, Україна могла б розпочати ці контрнаступальні операції раніше.

Якби Захід розпочав роботу з повного переведення України на західні системи, коли необхідність у цьому стала очевидною влітку 2022-го, можна було б створити умови, що дозволяють Україні продовжити контрнаступальні операції після Херсона й тим самим позбавити росіян можливості перегрупувати свої сили та спробувати повернути собі ініціативу.

Там вважають, що затримки Заходу з наданням Україні матеріальних засобів, необхідних для цього, навпаки, "надали лавиноподібний вплив на здатність ЗСУ проводити та підтримувати контрнаступи". Водночас окупаційні війська скористалися цими затримками, щоб "закрити вікна вразливості", викликані їхніми власними поразками та некомпетентністю, мобілізувавши людські ресурси й техніку та почавши раціоналізувати свої сили. Так вони поновили наступ на Бахмут.

Росіяни готуються до наступу в Луганській області

Аналітики кажуть, що нещодавні зобов'язання Заходу щодо надання Україні танків і бронетранспортерів, необхідних їй для подальших контрнаступних операцій, важливі, але затримки з виконанням цих зобов'язань можуть коштувати ЗСУ можливості для контрнаступу цієї зими.

Російські сили, ймовірно, готуються розпочати власний наступ у Луганській області та посилюють дії в районі Бахмута.

Зазначають, що якщо Україна ще не має техніки, необхідної для початку контрнаступу, то їй, можливо, доведеться чекати багато тижнів, поки західні танки не прибудуть у кількості, достатній для підтримки відновлення зусиль.

Затримка, певно, буде продовжена через погодні умови. І росіянам, і українцям доведеться враховувати сезон весняної відлиги, яка, найімовірніше, припаде на березень і квітень, що ускладнить, якщо не унеможливить, швидкий механізований контрнаступ.

Що допоможе Україні відвоювати свої території

Україні, можливо, доведеться почекати до кінця весни або початку літа, перш ніж відновити свої великомасштабні зусилля зі звільнення стратегічно важливої території. Поточні російські наступи можуть призвести до більшого успіху до цього,

– наголошують експерти.

Військові аналітики запевняють, що Заходу необхідно буде уникати помилкового висновку про те, що майбутні українські контрнаступи неможливі, виходячи з тимчасових рамок, зумовлених власними його затримками у наданні необхідних матеріальних засобів і метеорологічними умовами.

ISW продовжує вважати, що Україна може звільнити критичну територію за нинішнього й обіцяного рівня підтримки Заходу і що це є питанням життєво важливих національних інтересів західних партнерів, щоб Україна досягла цього.