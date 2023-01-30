Про це під час інтерв'ю заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Він порівняв війну в Україні з перемогою Давида над Голіафом.

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Війна як живий організм: що демонструють події в Україні

Кирило Буданов відзначив, що війна з Росією зараз демонструє унікальність української армії – наші воїни швидко адаптують та вдосконалюють старе обладнання. Наприклад, наші захисники сміливо використовують старіші зразки озброєння для нових викликів та завдань. Керівник ГУР навіть пожартував, що часто українці використовують зброю краще, ніж її "творці", адже росіяни вважають весь спадок СРСР своїм, включно з військовими розробками.

Однак війна, на думку Буданова, не є статичним, замороженим чи постійним процесом. Це, за його словами, субстанція, в якій сторони враховують попередній досвід, вносять корективи відповідно до ситуації тощо.

Перш за все, ми повинні звільнитися від думки про війну як про щось статичне, "заморожене" або постійне. Це помилка. На мою думку, це жива субстанція. Наш ворог, ми бачимо, змінюється і підлаштовується під ситуацію. Розбирає та впроваджує нові рішення; тактико-оперативні. Або навіть розробити нові стратегічні цілі,

– пояснив Буданов.

Щодо міфу про непереможність Росії, керівник ГУР пригадав історичний епізод про перемогу британців в часи королеви Єлизавети І над, здавалося б, непереможним іспанським флотом та перемогу Давида над Голіафом у біблійній оповіді.

Роль розвідки у війні з Росією

Кирило Буданов наголосив, що за час вторгнення Головне управління розвідки стало потужним каналом постачання інформації, яка важлива не лише для нашої армії, але й для світу. Українська розвідка аналізує стан ворожої армії, логістику, виробничі цілі, суспільні та регіональні настрої, соціальну динаміку та економічні показники. Усе це разом дозволяє робити прогнози подальших дій.

Можу сказати, що ми розуміємо проблеми та ментальні виклики військово-політичного керівництва Росії. Завдяки цьому ми передбачаємо його подальші дії. Але це не все. Значні зміни ми бачимо і в самій російській державі. Ті, що спливли після повномасштабного вторгнення, після введення санкцій і після повернення додому тисяч чорних мішків з тілами загиблих в Україні росіян. Усе це працює, тому з кожним днем це ​​поступово руйнує режим Путіна, підриває його,

– наголосив Буданов.

Майбутнє України та Росії: прогноз Буданова

Керівник ГУР МО відзначив, що про майбутнє Росії зараз говорити складно з огляду на те, що поки невідомо, на скільки частин вона розпадеться, з ким доведеться вести діалог, хто відповідатиме за злочини і платитиме репарації. Буданов наголосив на тому, що наратив про "путінську війну" є неправильним, адже зараз щонайменше дві третини росіян підтримують дії Путіна.