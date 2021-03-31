Виховна робота для Путіна: що означає розмова Росії, Німеччини та Франції

Очільник Франції Еммануель Макрон, канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент Росії Володимир Путін провели перемовини у форматі відеоконференції. Експерти вважають, що Україні не потрібно хвилюватись.

Ця розмова означає, що 2 посередники проводять свою роботу, тобто спілкуються з країною-агресором, тобто Росією, і країною-жертвою, тобто Україною, і разом, і окремо. Таку думку в ефірі висловив ексміністр закордонних справ Володимир Огризко.

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Розмова країн – виховна робота

За його словами, Німеччина та Франція роз'яснили очільнику Кремля нові підходи країн щодо ситуації на Донбасі. Скоріш за все, він відповів на це, що у всьому винна Україна, тому його, мовляв, чіпати не треба.

Серед тем були всі "гарячі точки", в яких Росія поводить себе неадекватно. Однією з них є і Україна. Я думаю, це була певна виховна робота, проведена Німеччиною і Францією. Нам хвилюватися не треба,

– зазначив Огризко.

Він зауважив, що нещодавно Франція і Німеччина запропонували нові підходи щодо донбаської проблематики. Водночас "меню санкцій" поки в німецько-французьких пропозиціях немає.

Зеленський мав обговорити розмову з країнами

У таких випадках, як сказав Огризко, Президент України Володимир Зеленський повинен був перед розмовою зателефонувати і в Берлін, і в Париж.

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"Він мав би проговорити усі деталі, ще раз висловити свою позицію, пояснити якісь окремі моменти. Це посилило б позиції наших партнерів", – додав ексміністр закордонних справ.

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